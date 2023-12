Mannschaft von Ex-Bayern-Star Demichelis sorgt für Elfer-Kuriosum

Von: Johannes Skiba

Mit River Plate hat Ex-Bayern-Spieler Martín Demichelis im Juli bereits die argentinische Meisterschaft gewonnen. Jetzt folgte ein kurioses Ausscheiden in der Copa de la Liga.

Córdoba – Wer auf einer Trainerbank im argentinischen Vereinsfußball bestehen will, muss einen starken Charakter mitbringen, der die Gefühlsachterbahnen der südamerikanischen Fußballkultur gut verarbeiten kann. Seit Anfang des Jahres ist der frühere FC-Bayern-Spieler Martín Demichelis Trainer bei River Plate. Am Wochenende erlebte der 42-Jährige mit seinem Team eine schmerzhafte und kuriose Niederlage.

Martín Demichelis hält dem großen Druck des argentinischen Fußballs bislang souverän Stand. © Cortina/imago

Ehemaliger Bayern-Verteidiger Demichelis scheidet kurios in argentinischer Copa de la Liga aus

Aktuell wird in Argentinien die Copa de la Liga ausgetragen. Im Halbfinale des Wettbewerbs trafen River und der Ex-Bayern-Profi Demichelis in einem neutralen Stadion in Córdoba auf Rosario Central. Nach 90 Minuten stand ein torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Im Anschluss ging es unmittelbar ins Elfmeterschießen. In der entscheidenden Phase brachte es die Truppe von Demichelis fertig, alle vier Strafstöße zu verschießen. Dem Überraschungsteam aus Rosario genügten zwei verwandelte Elfmeter für den Finaleinzug. River schied auf kuriose Art und Weise aus. Die Enttäuschung hielt sich dennoch in Grenzen. Denn die wesentlich wichtigere nationale Meisterschaft Argentiniens hatten Demichelis und River bereits im Juli eingesammelt.

Anderthalb Jahre stand Martín Demichelis in der Regionalliga Bayern bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern an der Seitenlinie. © Goldberg/Imago

Ex-FCB-Profi Demichelis und River Plate blicken auf kräftezehrende Saison

Gleich in seiner Debütsaison bei River Plate feierte der frühere Bayern-Verteidiger Martín Demichelis die ruhmreiche argentinische Meisterschaft. Selbst sein Vorgänger Marcelo Gallardo, der die erfolgreichste Zeit der glorreichen Vereinshistorie prägte, konnte diese nur einmal gewinnen. Das Ausscheiden in der Copa de la Liga ist verschmerzbar, zumal der Wettbewerb eher als Lückenfüller gilt, da die Meisterschaft bereits im Juli endet. In Argentinien genießt das relativ junge Turnier, die Copa de la Liga, ein vergleichsweises niedriges Ansehen.

Dennoch: Der argentinische Fußball ist kräftezehrend. „Ich fühle mich stark genug, um weiterzumachen“, hatte „Micho“ nach dem Ausscheiden verlauten lassen – ungefragt. Es wirkte fast so, als müsse sich der 41-Jährige selbst versichern, dass er der mentalen Belastung weiterhin Stand halten kann. Die Unterstützung der leidenschaftlichen Fans hat der frühere Coach der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern weiterhin. Jetzt ist in Argentinien erstmal Sommerpause angesagt – für River eine Woche früher als erhofft. Zeit für Demichelis, neue Kraft zu tanken. (jsk)