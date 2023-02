Arijon Ibrahimovic: Starkes Debüt gegen VfL Bochum lässt Fans des FC Bayern hoffen

Arijon Ibrahimović (2.v.l.) mit der Torchance in seinem Bundesliga-Debüt gegen den VfL Bochum © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Arijon Ibrahimović gilt als großes Versprechen beim FC Bayern. Am Samstag feierte der 17-Jährige beim 3:0 gegen Bochum sein Profidebüt. Nun träumt er von mehr.

München – Vergangenen Samstag (11. Februar) war es endlich so weit: Der 17-jährige Offensivspieler gab sein Debüt in der Bundesliga. Gegen den VfL Bochum wurde Arijon Ibrahimović in der 77. Spielminute von Cheftrainer Julian Nagelsmann eingewechselt. Für das Nachwuchstalent ging damit ein großer Traum in Erfüllung.

Ibrahimović kam 2018 vom 1. FC Nürnberg zur U15 des FC Bayern. In den darauffolgenden zwei Spielzeiten während der Corona-Pandemie kam er nur auf neun Einsätze und zwei Treffer. Ab dem Sommer 2021 startete der Offensivallrounder dann durch. Nach drei Treffern in zwei U17-Partien stieg Ibrahimović auf und verstärkte die U19 der Roten. Dort glänzte der Youngster und traf in 16 Partien sechs Mal ins Schwarze.

Sturmtalent Arijon Ibrahimović seit Ende 2022 Profi beim FC Bayern

In der laufenden Saison setzte der U18-Nationalspieler seinen Lauf fort und ragte in der Vorrunde der A-Junioren-Bundesliga heraus. Obwohl die Elf von Danny Galm heuer nichts mit der Staffelmeisterschaft zu tun haben wird, lehrte der Rechtsfuß seine Gegner das Fürchten. In zehn Einsätzen gelangen ihm zwölf Tore, drei weitere Treffer seiner Kollegen legte er auf.

Durch die starken Leistungen wurde auch Julian Nagelsmann auf den Offensivspieler aufmerksam. Zunächst bewies sich Ibrahimović unter Holger Seitz in der U23. Als Gerüchte aufkamen, er würde den Klub mangels Perspektive verlassen wollen, reagierte die Vereinsführung an der Säbener Straße schnell. Zunächst nahm ihn Nagelsmann beim abschließenden Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Inter Mailand in den Kader. Kurz vor Weihnachten verlängerte der Klub den im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2025.

FC Bayern: Arijon Ibrahimovic empfiehlt sich in Katar und feiert gegen VfL Bochum sein Bundesliga-Debüt

Zum neuen Jahr ging Ibrahimović dann tatsächlich den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und schaffte den Sprung in den Profikader. Vom 6. bis 12. Januar empfahl er sich in Katar für weitere Aufgaben. Im Testspiel am 13. Januar gegen RB Salzburg war Ibrahimović ab der 28. Minute auf dem Feld und glänzte sogar mit einem Tor.

Nun folgte das vielversprechende Bundesliga-Debüt von Ibrahimović. In einer knappen Viertelstunde Einsatzzeit zeigte er ausgezeichnete Ansätze und verdiente sich ein Sonderlob. Nach diesem besonderen Abend nahm er sein getragenes Trikot durch die Mixed Zone mit nach Hause – vermutlich wird das Jersey einen ganz besonderen Platz bekommen.

Auch Dienstag beim Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint German stand Ibrahimović wieder im Kader und durfte dem Starensemble um Lionel Messi, Kilian Mbappé und Neymar aus nächster Nähe zuschauen.

Arijon Ibrahimovic: Training mit den Profis - Spielpraxis bei der U23 in der Regionalliga

Vollkommen etabliert ist der Youngster mit seinen 17 Jahren beim deutschen Rekordmeister natürlich noch nicht. Ibrahimović trainiert zwar aktuell immer bei der ersten Mannschaft, trotzdem muss er sich Tag für Tag beweisen, um einen Platz im mit Superstars gepickten Kader zu erkämpfen.

Die Position in der Mannschaft kann sich jederzeit ändern, denn andere Spieler des Profikaders haben aufgrund ihrer Vita und Erfahrung die besseren Karten. Ibrahimović wird weiter hart an sich arbeiten und mit guten Leistungen im Regionalliga-Team für Furore sorgen müssen, damit er auf weitere Einsätze unter Julian Nagelsmann in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League kommt. (Louisa Genthe)