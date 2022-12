Arijon Ibrahimovic wird Profi beim FC Bayern: Rekordmeister befördert Sturm-Hoffnung

Von: Jörg Bullinger

Arijon Ibrahimovic macht den nächsten Schritt in seiner Karriere und träumt vom Debüt unter Julian Nagelsmann. © Imago Images / Sven Leifer

Nach viereinhalb Jahren in München erfüllt sich das 17-jährige Sturmjuwel Arijon Ibrahimovic einen Traum und wird Profi beim FC Bayern.

München - Der FC Bayern macht Nägel mit Köpfen. Sturmhoffnung Arijon Ibrahimovic wird mit einem Profivertrag ausgestattet. Das berichtet die Bild, die den Angreifer samt Familie und Berater auf dem Weg zur angeblichen Vertragsunterzeichnung beobachtet haben.

Damit konnte die Vereinsführung an der Säbener Straße den 17-Jährigen offenbar umstimmen. Mitte Oktober gab es noch Gerüchte, der 20-fache Junioren-Nationalspieler des DFB plane seinen Abschied aus München. Ibrahimovic fehlte die Perspektive im Starensemble. Spätestens nach der starken Vorrunde hat sich das geändert. In der U19-Bundesliga erzielte der gebürtige Nürnberger zehn Treffer in neun Partien. Im Regionalliga-Team glänzte er in zwei Partien je einmal als Vorbereiter.

Grund genug für Sportvorstand Hasan Salihamidzic, den Offensivspieler samt seinen Vertrauten zur Unterschrift eines neuen Arbeitspapiers zu bitten. Ibrahimovic, der bei den Profis bereits reinschnuppern durfte und je einmal in der Champions League und Bundesliga auf der Bank saß, wird damit in Zukunft regelmäßig unter Cheftrainer Julian Nagelsmann trainieren.

Nachdem die A-Junioren in der U19-Bundesliga nur noch wenige Punkte zum Klassenerhalt brauchen, könnte auch das Regionalliga-Team unter Holger Seitz von der Beförderung profitieren. Bei der U23 würde Ibrahimovic sich weiter verbessern und mit guten Leistungen für einen dauerhaften Platz im Kader der 1. Mannschaft empfehlen. Nach viereinhalb Jahren in München ist es der nächste Schritt in Richtung Profi-Debüt. Ibrahimovic kam bereits im Alter von 12 Jahren aus dem NLZ des 1. FC Nürnberg an die Isar. Sein bisheriger Vertrag läuft bis Mitte 2024. (jb)