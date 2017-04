Robben bedient: „Das darf uns natürlich nicht passieren“

Sinsheim - Die Bayern kassierten beim 0:1 gegen Hoffenheim ihre zweite Saison-Pleite. Entsprechend selbstkritisch äußerten sich die Stars hinterher.

Erschreckend schwache erste Halbzeit, bessere zweite - die dennoch nicht reichte. So könnte man das Spiel des FC Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim beschreiben. Der Rekordmeister unterlag den Kraichgauern letztlich verdient. Die Bayern-Stars äußersten sich anschließend wie folgt zur Pleite:

Arjen Robben...

...über das Spiel: Das darf uns natürlich nicht passieren. Wir sind vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut gestanden, waren immer einen Schritt zu spät. Wir hatten Glück, dass es nur 1:0 stand in der Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann zwar besser, wir hatten Chancen, aber der Ball wollte leider nicht ins Tor.

...über sein gescheitertes Kapitäns-Debüt (lacht): Vielleicht muss ich mal Philipp fragen, ob ich nochmal darf. Nein im Ernst, das ist schon okay. Es geht um unser Spiel und das war - speziell in der ersten Halbzeit - nicht gut.

Sven Ulreich...

...über das Gegentor: Beim Tor sehe ich natürlich unglücklich aus, aber dass der Ball hinten runterfällt, ist Pech. Der sah erst höher aus. Klar sieht das blöd aus, aber es war schon Pech.

Julian Nagelsmann...

...über das Spiel: Die Bayern zu besiegen, klingt generell sehr gut. Wir haben als Klub lange darauf gewartet. Im Hinspiel waren wir nah dran. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können, wenn wir in der ersten Halbzeit direkt das zweite Tor nachgelegt hätten. Unser Vertrauen steigt natürlich jetzt. Ich habe Mut gefordert, die Mannschaft hat das umgesetzt. Wenn du ängstlich bist, wirst du bestraft. Wir haben gut kombiniert. In der zweiten Halbzeit waren es zwar zeitweise Handball-Zustände, aber es hat zum Glück gereicht.

...über das Siegtor: Das Tor von Kramaric war sehr wichtig für uns. Der Ball flattert ein bisschen, da darf man dem Ulreich keinen Vorwurf machen.

Carlo Ancelotti...

...über das Spiel: In der ersten Hälfte hat uns Hoffenheim ein bisschen überrascht. Wir waren nicht so kompakt. In der zweiten Halbzeit wurde es deutlich besser, aber manchmal muss man im Fußball dafür bezahlen, was man nicht so gut gemacht hat. Wir haben für die erste Halbzeit bezahlt."

Niklas Süle

Es ist eine überragende Saison von uns bis hierhin. Wir haben einfach das Glück, aber das haben wir uns hart erarbeitet. über die Saison. Jetzt wollen wir auch da oben bleiben. Für mich wäre es ein Riesending, wenn ich mich mit der Champions League verabschieden könnte.

