Robben über Leipzig-Spiel: „Dann wäre ich verrückt geworden!“

Niederländer ist für 2017 guter Dinge

+ © AFP War gegen Leipzig nur als Teilzeitarbeiter unterwegs: Arjen Robben ließ sich zur Pause auswechseln. © AFP

München - Arjen Robben geht ohne neuen Vertrag in die Winterpause. Etwas anderes ist dem Niederländer aber nach dem Spiel gegen Leipzig viel wichtiger - dafür steckt er sogar zurück.

Arjen Robben steht kurz vor seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern! Das ließ FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Rande des Liga-Gipfels gegen Leipzig durchblicken. „Er will bei Bayern München bleiben, wir wollen, dass er bei Bayern München bleibt. Ich glaube, dass man da schon vielleicht im Januar Vollzug melden kann. Da bin ich sehr optimistisch“, verriet Rummenigge. Er habe gute Gespräche mit Hans Robben, Vater und Berater des 32-Jährigen, geführt. Beide Seiten seien auf einem guten Weg.

Der Vertrag von Robben, der seit dem Jahr 2009 für die Münchner spielt, läuft am Saisonende aus. Wahrscheinlich ist ein weiterer Einjahresvertrag für den Wembley-Siegtorschützen. In den vergangenen Wochen verlängerte der FCB bereits mit Franck Ribéry und Rafinha jeweils um ein weiteres Jahr bis 2018.

Robben will erst den Urlaub genießen

Der Linksfuß selbst hielt sich da schon bedeckter. „Wir gehen jetzt ruhig in den Urlaub und werden die Zeit mit der Familie genießen. Und 2017 schauen wir weiter“, antwortete Robben auf die Frage nach seiner Vertragsverlängerung. Besonders erfreut ist der Flügelstürmer darüber, dass er dieses Mal nicht angeschlagen in die Winterpause geht.

„Wenn in diesem Spiel etwas passiert wäre, dann wäre ich verrückt geworden! Die letzten beiden Male bin ich nicht fit in den Urlaub gegangen. Diesmal schon und das ist für 2017 ganz wichtig. Da müssen wir alle gesund voll angreifen“, sagte Robben. Darum ließ er sich zur Halbzeit auch gerne freiwillig auswechseln, was man vom Holländer eigentlich nicht gewohnt ist. Er habe die vergangenen Tage gut gearbeitet, um gegen RB dabei zu sein. Wenn man 3:0 führe, sei es für ihn okay, das Spiel nicht fortzusetzen.

bok