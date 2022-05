Armindo Sieb: Nach Berater-Wechsel - Karten im Transferpoker um Bayern-Juwel neu gemischt

Von: Sebastian Isbaner

Armindo Sieb: Hier im Regionalliga-Topspiel gegen Bayreuth © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Erst kürzlich wechselte Armindo Sieb seinen Berater. Das heizt die Gerüchte um seine Zukunft nochmal neu an. Neben der 2. Bundesliga ist nun auch England ein Thema.

München - Bayern-Stürmer Armindo Sieb ist bei einigen Vereinen ein heißes Thema. Der 19-jährige Torjäger der Regionalligamannschaft des Rekordmeisters steht unter anderem bei mehreren Bundesliga-Klubs und Hannover 96 auf dem Zettel. Ein Beraterwechsel mischt die Karten im Transfer-Poker um das Bayern-Talent nochmal neu. Auch England soll jetzt eine Option sein.

Armindo Sieb: Beraterwechsel erschwert Hannovers Vorhaben

Armindo Sieb hat sich durch seine Leistungen in den letzten Wochen auf den Plan vieler höherklassiger Klubs gespielt. In dieser Saison kam der 19-Jährige schon 31 Mal für die Reserve des FC Bayern München zum Einsatz. Dabei erzielte er neun Treffer und bereitete drei Tore für die Mannschaft von Martin Demichelis vor. Diese Zahlen weckten vor allem bei Hannover 96 ordentlich Interesse. Die Niedersachsen hatten den gebürtigen Hallenser schon länger im Visier.

Ziel der Hannoveraner war, den Stürmer für mindestens eine Saison als Leihspieler zu holen, wenn er seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Bayern verlängern sollte. Dieses Vorhaben erschwert sich allerdings jetzt. Denn Sieb unternahm erst kürzlich einen Beraterwechsel. Er verließ seine bisherige Agentur „Rogon“ und schloss sich der Agentur „ICM Stellar“ an. Diese ist vor allem in England sehr gut vernetzt. Das lässt neuen Raum für Spekulationen offen.

Der 19-Jährige liebäugelt mit einem Transfer nach England

Denn anscheinend liebäugelt auch der 19-Jährige mit einem Wechsel auf die Insel. Doch soll der Stürmer auch von mehreren Bundesligisten umworben werden. Zudem kennt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Angreifer schon aus seiner Zeit in Hoffenheim. Dort spielte der jetzt 19-Jährige von 2017 bis 2020 in den Jugenmannschaften der Badener. Der Coach des Rekordmeisters ließ Sieb schon mehrmals bei den Profis mittrainieren. Auch Vorgänger Hansi Flick setzte schon beim DFB-Pokal-Auftakt gegen Düren 2020 auf das Bayern-Talent. Ob er seinen Vertrag bei den Bayern verlängern wird oder doch den Weg zur Konkurrenz oder auf die Insel wählt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. (Sebatian Isbaner)