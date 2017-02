Zeigler im Interview: "Wir haben von Bayern noch nicht alles gesehen"

"Warum gibt es eine Vereinsspitze, die aus Österreich kommt? Warum ist

das nicht ein ganz normaler Verein, bei dem auch Personen aus Leipzig

verankert sind und Verantwortung übernehmen können? Es ist ein

Konstrukt, komplett von einem österreichischen Konzern beherrscht, bei

dem man nicht unter regulären Bedingungen Mitglied werden kann. Das

finde ich sehr dubios."

Wenn man so viel Geld investiert, wie Red Bull will man doch die Stricke in der Hand behalten. Ist doch absolut logisch. Man sieht doch, was Investoren alles durchmachen müssen, wenn sie die Stricke nicht selbst in der Hand halten. Kühne in Hamburg, Ismaik in München sind doch gute Gegenbeispiele. Erst jetzt, wo Ismaik mehr Macht in München hat, nimmt er auch richtig Geld in die Hand. Das ist doch logisch.

Man muss diese Modelle wie in Leipzig oder Hoffenheim nicht mögen, aber sie sind zumindest konsequent. Ismaik musste in München ja recht lange kämpfen, bis er seine jetzige Position hat. Das hat Ressourcen, Zeit, Vertrauen und beinahe die Zweitklassigkeit gekostet.... Nun hat er im Scheine der Vereinsstruktur auch ein reines Investorenmodell aufgebaut. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass er weniger auf Strukturaufbau setzt, als auf kaufen von Spielern, die dann entwickelt werden sollen und mit Gewinn weiterverkauft werden sollen, also im Grunde mit dem Ziel, Gewinn zu erwirtschaften.