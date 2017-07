Confed-Cup-Finale: Vidal geht Kimmich an die Gurgel

Zwei Spieler des FC Bayern München geraten im Finale des Confed Cup 2017 heftig aneinander: Arturo Vidal geht Joshua Kimmich an die Gurgel.

Sankt Petersburg - Während des Endspiels des FIFA Confederations Cups zwischen Chile und Deutschland (0:1, hier im Ticker zum Nachlesen) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Joshua Kimmich und Arturo Vidal, die beim FC Bayern zwar Teamkollegen, in diesem Finale aber Kontrahenten waren. In der 60. Minute kam es beim Stand von 1:0 für Deutschland zu einer Rudelbildung, in deren Folge beide Spieler mit Gelbe Karte sahen. Was war da denn los?

Kimmich versuchte, den chilenischen Keeper Claudio Bravo bei dem Herunterpflücken einer Hereingabe zu behindern, der Schlussmann erwischte ihn leicht. Kimmich, der kurz zuvor schon einmal in einem Zweikampf schmerzhaft an der Hacke getroffen worden, wollte sich dies nicht gefallen lassen und machte Bravo das aus kürzester Distanz, Kopf an Kopf klar.

Das rief den „Krieger“ Vidal auf den Plan - und wie! Vidal ging auf Kimmich zu, griff ihm beherzt ins Gesicht und schubste seinen FCB-Kollegen weg. Es kam zu einer Rudelbildung, in der Spieler beider Mannschaften Kimmich und Vidal auseinander halten mussten. Am Ende zeigte Schiedsrichter Milorad Mazic beiden Heißblütern die Gelbe Karte.

„Er war halt sauer, dass sie 1:0 hinten waren“, kommentierte Kimmich nach dem Finale die Szene. „Aber das wichtigste ist, dass der Titel nach Deutschland geht.“

Eine Szene, die man an der Säbener Straße sicher nicht gern auf der großen Bühne des Weltfußballs sieht ...

Bayern Munich players Vidal and Kimmich pic.twitter.com/GGCReXosrD — Love Football (@M10_1899) 2. Juli 2017

fw