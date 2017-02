Diese Worte schickt Vidal in Richtung seines Arsenal-Gegenspielers

München - Der Titelgewinn in der Champions League ist das oberste Ziel von Arturo Vidal. Bestenfall klappt das schon in dieser Saison - auch für Philipp Lahm.

Arturo Vidal wird es gegen die Gunners vor allem mit Mesut Özil und Alexis Sancehz zu tun bekommen. Der Krieger beißt auf die Zähne, trotz Schmerzen in der Rippengegend wird er gegen Arsenal (heute um 20.45 Uhr, bei uns im Live-Ticker) auflaufen. Im Interview mit der „Sport Bild“ gibt er die Losung aus: „Gegen Arsenal brauchen wir nicht einen Krieger - wir müssen elf Krieger sein!“ Es gehe darum zu zeigen, dass man eine der besten Mannschaften der Welt ist und die Königsklasse gewinnen will.

Für den 29-Jährigen ist der Henkelpott das große Ziel. „Ich will diesen Pokal unbedingt in den Händen halten. Das ist der Traum eines jeden Spielers. Aber es ist wohl auch der Titel, der im Klubfußball am schwierigsten zu gewinnen ist.“ Möglichst schon in dieser Saison soll der Pott nach München - auch für den scheidenden Bayern-Kapitän Lahm. Vidal: „Wir werden alles daran setzen, dass Philipps letztes Spiel das Finale im Millenium Stadium in Cardiff sind wird!“

Davor muss aber Arsenal aus dem Weg geräumt werden. Gegen Özil und die anderen Stars ist Vidals Einsatz im Mittelfeld gefragt. Seinem Gegenspieler sollte folgendes bewusst sein: „Kommt er mit dem Ball über meine Seite, werde ich alles daran setzen, ihm diesen abzunehmen. Es geht darum, einem Gegenspieler die Lust am Spiel zu nehmen.“ Vidal setzt auf Taten statt Worte.

Den Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Chelsea mit Trainer Antonio Conte, den Vidal noch aus Turin kennt, verweist er ins Reich der Fabeln. Es gebe keinen Grund, den FC Bayern zu verlassen, der CL-Titel soll schließlich her. Doch selbst wenn der große Wurf gelingen sollte, wolle er bleiben, um den Pokal zu verteidigen. „In München habe ich alles, um erfolgreich Fußball zu spielen.“

fw