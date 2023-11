FC Bayern angeblich an Spanien-Star interessiert

Von: Andre Oechsner

Beim FC Bayern gehen die Planungen weit über die aktuelle Saison hinaus. Ein Mittelfeld-Star von der iberischen Halbinsel soll es den Münchner Machern angetan haben.

München – Christoph Freund muss sich schnell zurechtfinden in seinem neuen Arbeitsumfeld. Auf dem Schreibtisch des frisch eingestiegenen Sportdirektors des FC Bayern stapeln sich die Akten. Dabei geht es um verschiedene Themen. Eines der wichtigsten ist die Kaderplanung. Und gerade hier gibt es einiges zu tun.

Marcos Llorente Geburtsdatum: 30. Januar 1995 (Alter 28 Jahre), Madrid Verein: Atlético Madrid Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 35 Millionen Euro

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern 2024?

Es stehen beispielsweise enorm wichtigen Vertragsgespräche mit Alphonso Davies und Joshua Kimmich an, der beim FC Barcelona und Manchester City Begehrlichkeiten wecken soll. Die Verträge beider Protagonisten enden 2025. Tritt der Verlängerungsfall nicht ein, wird das Duo im Sommer 2024 auf dem Markt ins Schaufenster gestellt.

Weil es zu den Aufgabengebieten von Kaderplanern gehört, sich mit möglichen Abgangsszenarien zu befassen, scheinen Freund und seine Mitstreiter einen Spieler ins Auge gefasst zu haben, der, sollte Kimmich tatsächlich die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier verweigern, ein ernsthaftes Thema an der Säbener Straße werden könnte.

Marcos Llorente (r.) soll schon länger auf dem Zettel des FC Bayern stehen. © IMAGO/Colin Poultney

Marcos Llorente im Visier des FC Bayern

Wie das Portal todofichajes.com berichtet, beschäftigen sich die Bayern mit Marcos Llorente – und das nicht erst seit heute. Angeblich haben ihn die Entscheidungsträger des FCB schon seit der vergangenen Saison im Auge. Llorente spielt seit über vier Jahren für Atlético Madrid und gehört dort unter Diego Simeone zu den Führungskräften.

Llorente ist einer der besten Mittelfeldspieler in der spanischen Meisterschaft und hat sich in seiner Karriere vor allem einen Namen als Abfangjäger gemacht. Der 28-Jährige ist ein Meister darin, den Gegner vom Ball zu trennen und verfügt über eine entsprechend aggressive Spielanlage. Zudem weicht er gerne mal auf die rechte Außenbahn aus.

Marcos Llorente mit perfektem Profil für den FC Bayern?

Ein aggressiver Mittelfeldspieler also, den Thomas Tuchel schon im zurückliegenden Sommertransferfenster forderte, ihn aber nicht bekam. Der Wechsel von Joao Palhinha stand vor einigen Wochen unmittelbar bevor, sein Klub FC Fulham hatte jedoch final die Freigabe verweigert.

Was den Mittelfeldstar umso interessanter macht, ist seine Erfahrung. In seiner Karriere absolvierte er bereits über 310 Pflichtspiele, gewann mit Real Madrid 2017/18 die Champions League, wurde zweimal Klubweltmeister und holte 2020/21 die Meisterschaft mit Atlético. Zudem nahm er mit Spanien an einer Weltmeisterschaft sowie einer Europameisterschaft teil.

FC Bayern müsste 120 Millionen für Marcos Llorente zahlen

Ein Haken ist die Summe, welche der FC Bayern aufbringen müsste, um Llorente den Colchoneros zu entreißen. Atlético und vor allem Trainer Simeone werden sowieso kein Interesse daran haben, Llorente angesichts des noch langfristig bis 2027 datierten Vertrags vorzeitig abzugeben. Bliebe den Bayern nur noch eine Möglichkeit: das Aktivieren der Ausstiegsklausel. Diese liegt allerdings bei 120 Millionen Euro. (aoe)

