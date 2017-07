News-Ticker: Der FC Bayern auf Tour in China und Singapur

Der FC Bayern München reist mal wieder nach Asien. Am Sonntag geht der Flieger Richtung China und Singapur, attraktive Testspiele erwarten den Rekordmeister. Wir berichten im News-Ticker!

Die Begeisterung im Fernen Osten für den FC Bayern steigt und steigt - um den vielen Fans in Asien gerecht zu werden, geht der deutsche Rekordmeister in der Sommervorbereitung mal wieder auf Reisen.

Am Sonntag hebt der Sonderflieger des FCB zu einer 13-tägigen Tour nach China und Singapur ab, bis zum 28. Juli zeigt sich das Meister-Ensemble den asiatischen Anhängern. Dabei spielt nicht nur der Marketingaspekt eine Rolle, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beteuert: „Die Reise wird beides beinhalten: wirtschaftliche und sportliche Interessen. Wir wollen uns dort unseren Fans und unseren Partnern präsentieren. Aber auch der sportliche Wert ist gar nicht so schlecht. Wir spielen gegen namhafte Klubs.“

Bayern spielt in China und Singapur gegen Klubs von Weltrang

Im Rahmen des sogenannten „International Champions Cup“ (ICC) treffen Trainer Carlo Ancelotti und seine Mannschaft auf den FC Arsenal (19. Juli / Shanghai), den AC Mailand (22. Juli / Shenzhen), den FC Chelsea (25. Juli / Singapur) und Inter Mailand (27. Juli / Singapur). Wir berichten von allen Partien selbstverständlich im Live-Ticker! „Die Spiele dort sind attraktiv“, findet auch Mats Hummels.

Die Testspiele des FC Bayern während der China-Reise im Überblick:

Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Begegnung Ergebnis Mittwoch, 19. Juli 2017 13.15 Uhr Shanghai FC Bayern München - FC Arsenal -:- Samstag, 22. Juli 2017 11.30 Uhr Shenzen FC Bayern München - AC Mailand -:- Dienstag, 25. Juli 2017 13.30 Uhr Singapur FC Bayern München - FC Chelsea -:- Donnerstag, 27. Juli 2017 13.30 Uhr Singapur FC Bayern München - Inter Mailand -:- Stand: 12. Juli 2017

Probleme für die Vorbereitung auf die am 18. August startende Bundesliga-Saison - die Bayern empfangen zum Auftakt Bayer Leverkusen - können die Verantwortlichen nicht erkennen. „Alles ist mit Carlo Ancelotti abgestimmt. Die Spieler können sich auf so einer Reise auch gut kennen lernen, speziell die neuen Spieler können sich gut integrieren“, sagte Rummenigge. „Und man darf nicht vergessen: Wenn wir zurückkommen, sind immer noch drei Wochen bis zum ersten Bundesligaspiel. Deswegen sehe ich da überhaupt keine Problematik.“

Boateng, Neuer, Robben - einige Bayern-Stars reisen nicht mit nach China und Singapur

Personell kann der Rekordmeister allerdings nicht die Crème de la Crème nach China und Singapur schicken. Die Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich treiben nach Verletzungen ihre Reha in München voran. Dafür hilft der 36-jährige Tom Starke noch einmal aus. Die Confed-Cup-Finalisten Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Süle und Arturo Vidal sind ebenso noch im Urlaub wie U21-Europameister Serge Gnabry. Auch der verletzte Arjen Robben verzichtet auf den strapaziösen Trip bei schwülwarmen Bedingungen. Der bislang letzte Ausfall: Jerome Boateng. Der Innenverteidiger soll nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel aus der vergangenen Saison in München weiter an seiner Fitness arbeiten. Ergänzt wird der Kader durch einige Amateure- und U19-Spieler.