Berater-Legende Zahavi macht Bayern Hoffnung auf Kane und verrät, wie Tottenham-Boss Levy tickt

Von: Philipp Kessler

Der FC Bayern buhlt um Stürmer-Star Harry Kane. Im Gespräch mit der tz spricht Berater-Legende Pini Zahavi über Tottenham-Boss Daniel Levy und einen möglichen Wechsel.

München - Im Fußball geht es traditionell heiß her. Vor allem am sogenannten Deadline Day. An diesem Tag schließt das Transferfenster. In Deutschland ist der 1. September die letzte Möglichkeit, um große Deals noch im Sommer zu finalisieren. „Levy Time“, wie sie in England gerne in Anlehnung an Tottenham-Boss Daniel Levy (61) sagen.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (29 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Tottenham-Boss Levy ist knallharter Geschäftsmann

Der Spurs-Chef gilt als knallharter Geschäftsmann. Wenn es um Top-Stars seines Vereins geht, zeigt er sich bis zum Schluss hartnäckig. Ein Beispiel: 2008 drängte Tottenhams damaliger Stürmer Dimitar Berbatov (42) wochenlang auf einen Wechsel zu Manchester United. Ein zähes Ringen, ehe Levy den Bulgaren am Deadline Day für 38 Millionen Euro ziehen ließ.

„Diese Erfahrung war schmerzhafter als mein Hüftgelenkersatz“, sagt Uniteds Trainer-Legende Sir Alex Ferguson (81) dazu. Selbst das große Real Madrid musste bei der Verpflichtung von Gareth Bale (33) 2013 bis Ende August zittern. Die englische Presse betitelte Levy in Anschluss des 101-Millionen-Euro-Transfers als „König der harten Deals“.

Berater-Legende Pini Zahavi (rechts) verrät im Gespräch mit der tz, wie Tottenham-Boss Daniel Levy tickt. © IMAGO / PA Images und IMAGO / PRiME Media Images

Levy verhinderte mehrfach Kane-Wechsel — Bayern optimistisch

Das spürte auch Tottenhams aktueller Superstar Harry Kane (29). Einem Wechsel schob Levy bereits mehrfach einen Riegel vor. 2021 soll Manchester City bereit gewesen sein, 150 Millionen Euro Ablöse für ihn zu bieten. Der Spurs-Boss blieb stur. Auch das erste Angebot der Bayern in Höhe von rund 70 Millionen Euro lehnte Levy jüngst ab. Eine verbesserte Offerte ist in Planung.

„Wenn Sie einen Spieler haben, den Sie wirklich nicht verkaufen möchten, haben Sie jedes Recht, Nein zu sagen“, betonte Levy im Debattierclub Cambridge Union. Trotz des Wissens über die Hartnäckigkeit des Tottenham-Bosses sind die Münchner Verantwortlichen zuversichtlich, dass es zeitnah mit einem Wechsel an die Isar klappt.

Berater Pini Zahavi hält Kane-Transfer für realistisch

Auch Pini Zahavi (79) hält Bayerns Operation Kane in diesem Sommer für realistisch. „Ich kenne Daniel Levy seit rund 25 Jahren. Aus meiner langjährigen Erfahrung und unserer Freundschaft kann ich sagen: Ja, es ist nicht immer einfach mit ihm“, verrät der mächtige und bestens vernetzte Agent im Gespräch mit der tz. „Aber wenn die Bayern wissen, wie sie mit ihm umzugehen haben, können sie eine Lösung finden.“

Levy ist seit Jahrzehnten in der Branche aktiv. Der Engländer baute mit seinem Partner Joe Lewis (86) den Investment-Trust ENIC auf. Ende der 1990er-Jahre erwarb das Unternehmen Anteile an Fußballclubs, unter anderem an den Glasgow Rangers und Slavia Prag. 2001 übernahm ENIC bei den Spurs die komplette Kontrolle und Levy den Chefposten.

Harry Kane gilt als wichtigstes Transferziel der Bayern. © Kieran Cleeves/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Levy bei Tottenham-Fans umstritten — Tut es Kane Lewandowski gleich?

Bei den Tottenham-Fans ist er durchaus umstritten. Insider bezeichnen ihn aber als sehr ehrlich, als jemanden, der sein Wort hält. Levy sagt über sich: „Ich handle nur im besten Interesse meines Clubs.“ Er sorgte unter anderem dafür, dass Tottenham eines der besten Stadien und Trainingsanlagen weltweit hat. Levys sportliches Aushängeschild ist derzeit Kane. Allerdings: Kane hat den Bayern bereits signalisiert, dass er großes Interesse an einem Wechsel hat.

Die Situation erinnert an den vergangenen Transfersommer, als Robert Lewandowski (34) den Rekordmeister verlassen wollte. Um den Superstürmer im Folgejahr nicht ablösefrei zu verlieren, stimmten die Bayern-Bosse einem Wechsel für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona zu. Für Kane winken Levy ein Jahr vor dessen Vertragsende sogar rund 100 Millionen Euro. Der Hauptunterschied zur Situation des Spurs-Kapitäns: Lewandowski kämpfte auch öffentlich um seinen Wunschtransfer. Vermutlich müsste auch Tottenham-Eigengewächs Kane vehement auf einen Wechsel drängen, um Levys Freigabe zu erhalten