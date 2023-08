Neuer Sport-Boss beim FCB: So krempelt Freund die Bayern um

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Christoph Freund ist der neue Sport-Chef der Bayern. Die Nachwuchsförderung ist ihm ein besonderes Anliegen. Beim FCB hat er große Ziele.

München – Gemischte Gefühle bei Christoph Freund (46). Da sei einerseits riesige Vorfreude auf seinen neuen Job als Sportdirektor des FC Bayern. Andererseits aber sei der Abschied von Red Bull Salzburg auch mit einem weinenden Auge verbunden, wie der Österreicher am Sonntagabend in der Sendung „Talk & Tore“ auf Sky Sport Austria zugab.

Christoph Freund Geboren: 15. Februar 1976 (Alter 47 Jahre), Salzburg, Österreich Stationen als Spieler: u. a. Austria Salzburg II, WSG Wattens, SV Grödig, SC Leogang Stationen als Funktionär: Teammanager (2006 bis 2012), Sportkoordinator (2012 bis 2015) und Sportdirektor (2015 bis 2023) bei Red Bull Salzburg Sportdirektor des FC Bayern München ab: 1. September 2023

Neuer Sportdirektor Freund war am Mittwoch zum ersten Mal beim FC Bayern

„Das ist klar, wenn man so lange bei einem Verein war wie ich in Salzburg, wo man die Abläufe und vor allem Menschen kennt – und jetzt geht man raus nach 17 Jahren in einen riesengroßen Verein“, erklärte Freund und stellte mit einem Lächeln klar: „Ich freue mich richtig darauf.“

Pfiat di, Salzburg! Am vergangenen Donnerstag verabschiedete sich Freund bei Red Bull: „Der ganze Verein war da. Es war emotional.“ Servus, München! Am Mittwoch war Freund, der offiziell am 1. September beim FC Bayern anfängt, zum ersten Mal an der Säbener Straße: „Es ist auch um ein paar administrative Themen gegangen. Ich habe den ein oder anderen schon kennengelernt. Es hat gut gepasst, das erste Mal die Bayern-Luft zu inhalieren. Aber es war noch nichts Inhaltliches.“

Christoph Freund zieht künftig als Sportdirektor die Strippen beim FC Bayern. © Imago / MIS

„Ziel, die Champions League zu gewinnen“: Neuer FCB-Sport-Boss Freund legt los

Unter anderem sei es um seine neue Wohnung gegangen, die der Vater von zwei Kindern im Teenager-Alter alleine bezieht. „Die Familie bleibt in Salzburg. Es ist auch nicht so weit“, sagte Freund, der daher auch regelmäßig zwischen Leogang und München pendeln wird, um seine Liebsten zu sehen. „Ich will München auch inhalieren und richtig ankommen.“

Und ab Freitag richtig loslegen. „Bayern München ist einer der größten Vereine der Welt. Das Ziel ist, die Champions League zu gewinnen, immer wieder Deutscher Meister zu werden. Dafür braucht es eine andere Mischung als in Salzburg. Ich bin mit viel positiver Energie dabei, aber auch nicht blauäugig“, betont Freund, der seit 2015 bei Salzburg Top-Talente entdecken, entwickeln und mit einem Gewinn von insgesamt 404,09 Millionen Euro verkaufen konnte.

„Spagat ist noch viel größer“: So krempelt Neu-Sport-Chef Freund die Bayern um

Die erfolgreiche Red-Bull-Schablone will er nicht über Bayern legen. Freund: „Der Spagat ist da noch einmal viel größer. Wenn man es alle zwei, drei Jahre schafft, dass man einen durchbringt, wäre das super.“ Freund soll die Zusammenarbeit zwischen Nachwuchs- und Profi-Abteilung verbessern. Am Campus soll er mithelfen, Strukturen zu entwickeln, die der Talenteentwicklung zugute kommen.

Zu bedenken sei unter anderem, dass aktuell der Sprung von der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga spielt, zu den Profis sehr groß sei. „Man muss über andere Wege nachdenken, wie wir junge Spieler entwickeln können, damit sie es schaffen und eine Rolle bei Bayern spielen können“, sagte Freund und fügte an: „Wenn es vier bis fünf zu einem guten Verein in Deutschland schaffen und man sie gut transferiert, kann man auch so wichtige Transfers tätigen, die dem Konstrukt helfen. Davon bin ich auch überzeugt.“

Neuer Sport-Boss Freund stellt früh klar: „Bayern ist kein Verkaufsverein“

Er stellte aber auch klar: „Bayern ist kein Verkaufsverein. Das ist das Ende der Fahnenstange.“ Freund ist ein „absoluter Teamplayer“. Das habe er gelernt, als er 2002 seine Profikarriere (57 Zweitliga-Spiele) aufgrund des Todes seines Vaters abrupt beendet und bis 2006 die Familien-Tischlerei geleitet hatte.

Mit seinen menschlichen und fachlichen Qualitäten will er freilich auch das Starensemble von Thomas Tuchel (50) voranbringen. „Ein herausragender Trainer. Er kann Spieler entwickeln und Titel einfahren. Es hat schon sehr gute Gespräche gegeben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, erzählte Freund: „Das wird eine gute Geschichte.“ (Philipp Kessler, Manuel Bonke)