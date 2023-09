Bayern-Aufstellung gegen Gladbach: Musiala fehlt – Wer beginnt in der Abwehr?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Jamal Musiala ist noch nicht wieder fit, ihn wird Thomas Tuchel auch gegen Gladbach ersetzen müssen. Gibt es sonst Überraschungen bei der Aufstellung?

München – Nach dem gelungenen Auftakt des FC Bayern in die neue Bundesliga-Saison wartet am dritten Spieltag gleich der Angstgegner der Münchner. Denn der Rekormeister muss zu Borussia Mönchengladbach reisen. Die Fohlen konnten seit 2011 starke 35 Punkte gegen den FC Bayern holen – Ligarekord. In den vergangenen fünf Partien ging die Elf von Neu-Trainer Gerardo Seoane nie als Verlierer vom Platz. Die Münchner sind also gewarnt.

Aufstellung des FC Bayern: Jamal Musiala weiter verletzt

Trainer Thomas Tuchel will aber nicht abergläubisch sein: „Wir dürfen Serien nicht beachten, das hatte der FC Bayern in der Vergangenheit auch schon. Wir fahren als Favorit nach Gladbach und wollen dort auch gewinnen“, sagte er am Freitag (1. September) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag.

Nicht mit dabei sein wird erneut Jamal Musiala. „Für Jamal (Musiala) ist es noch zu früh, da gehen wir zu dieser Zeit der Saison kein Risiko ein“, sagte Tuchel. Wird Serge Gnabry ihn wieder ersetzen? Der DFB-Star hatte bereits gegen den FC Augsburg den Platz des 20-Jährigen eingenommen, lieferte auch eine ordentliche Leistung ab – ließ lediglich im Torabschluss die Entschlossenheit vermissen (tz-Note 3).

Serge Gnabry ersetzte gegen den FC Augsburg den angeschlagenen Jamal Musiala in der Startelf. © Sven Simon/imago

Bayern-Aufstellung gegen Gladbach: Wie sieht die Abwehr aus?

Definitiv nicht dabei sein wird Joao Palhinha, dessen Transfer in letzter Sekunde scheiterte. Tuchel war auf der Pressekonferenz noch optimistisch. „Es läuft auf eine Last-Minute-Entscheidung hinaus. Es ist aufregend und bleibt spannend. Aber es wird wohl noch ein paar Stunden dauern“, sagte der Trainer des FC Bayern. Jetzt ist klar: Der Mittelfeldspieler wechselt nicht zum deutschen Rekordmeister.

Auch das Thema Abwehr ist noch nicht ganz ausgestanden. Der Grund: Benjamin Pavard hat den FC Bayern verlassen – ohne dass der Verein einen Ersatz bereitstehen hatte. Mit der Leihe von Josip Stanisic klafft dort nun „eine große Lücke“, wie Tuchel sagte. Der letzte Tag der Transferperiode könnte bei den Münchnern also noch einmal richtig spannend werden. Für einen neuen Spieler würde die Partie am Samstag aber ohnehin zu früh kommen, Tuchel muss mit dem Personal arbeiten, was er zur Verfügung hat.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Müller und de Ligt könnten wieder in die Startelf rutschen, laut Aussage ihres Trainers, sind sie „bereit“ für 90 Minuten. „Die Fitness erhöht sich mit jeder Trainingswoche. Deshalb können sie auf jeden Fall starten“, sagte Tuchel. (msb)

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern

Ulreich - Mazraoui, de Ligt, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, Sané, Gnabry - Kane