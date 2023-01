Nagelsmann antwortet kryptisch auf Musiala-Frage: „Nichts für die Öffentlichkeit“

Von: Antonio José Riether

Teilen

In diesem Jahr zeigte sich FC-Bayern-Star Jamal Musiala noch nicht von seiner besten Seite. Sein Trainer Julian Nagelsmann kennt die Gründe offenbar, wie er am Freitag andeutete.

München – Mit Jamal Musiala hat der FC Bayern einen der talentiertesten Teenager der Welt in seinen Reihen. Der 19-jährige Nationalspieler ist zum absoluten Leistungsträger herangereift, mit neun Bundesliga-Treffern und sieben Vorlagen ist er momentan der Topscorer seiner Mannschaft. In den ersten beiden Partien im neuen Jahr fehlte dem Youngster die Durchschlagskraft, sein Julian Nagelsmann deutete nun an, die Gründe für Musialas Leistungseinbruch zu kennen.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 in Stuttgart Position: Offensives Mittelfeld Beim FC Bayern seit: Juli 2019 Pflichtspiele für den FC Bayern: 102 (27 Tore, 17 Assists)

Jamal Musiala im Leistungstief? Nagelsmann: „Er braucht einen Dosenöffner“

Beim 1:1-Unentschieden gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende wurde Musiala, der sich gegen die Leipziger Defensive schwertat, nach 68 Minuten vom Feld genommen. Unter der Woche ereilte ihn das gleiche Schicksal beim 1:1-Remis gegen den 1. FC Köln, als er nach mäßiger Leistung wieder 22 Minuten vor Spielende vom Platz musste. Gegen die Kölner vergab Musiala auch eine Großchance, was Bayern-Coach Nagelsmann gegenüber Sat.1 bemängelte.

Der 35-jährige Trainer macht sich angesichts der beiden schwachen Auftritte seines Offensiv-Juwels offenbar keine Sorgen. „Ich glaube, er braucht wieder einen Dosenöffner, dann flutscht es auch wieder besser“, meinte der Bayern-Coach bei der Pressekonferenz am Freitag.

Jamal Musiala zeigte gegen den 1. FC Köln keine Durchschlagskraft und wurde nach 68 Minuten ausgewechselt. © Markus Fischer/imago

Julian Nagelsmann nimmt Musialas in Schutz: „Nichts für die Öffentlichkeit“

Auf die Frage nach den Ursachen für die abfallende Leistungskurve antwortete Nagelsmann nur kryptisch: „Ich kenne die Gründe, aber die sind nichts für die Öffentlichkeit“. Nicht zum ersten Mal stellte sich der Chefcoach hinter einen seiner Spieler und ließ wieder einmal durchblicken, dass er offenbar ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinen Schützlingen pflegt.

Wie es mit Blick auf das anstehende Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gegen Frankfurt um den Dribbelkünstler steht, verriet Nagelsmann allerdings nicht. Nachdem der Landsberger bereits die Startelf-Einsätze von Kingsley Coman und Ryan Gravenberch angekündigt hatte, wurde er auch zur Besetzung der Zehnerposition angesprochen.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Muss Jamal Musiala gegen Frankfurt auf die Bank? Nagelsmann hat sich „noch nicht entschieden“

Auf die Frage, ob er sich bereits zwischen Jamal Musiala und Thomas Müller entschieden habe, meinte Nagelsmann gewohnt abgeklärt: „Nö, da habe ich mich noch nicht entschieden.“ In der Bundesliga stand der gebürtige Stuttgarter letztmals Mitte Oktober beim 5:0-Heimsieg gegen Freiburg nicht in der Startelf, Müller hingegen gehört derzeit nicht zum Stammpersonal bei den Münchnern.

Möglicherweise könnte dem jungen Shootingstar angesichts des öffentlichen Drucks eine Pause guttun, um wieder in gewohnter Stärke zurückzukommen. Sein Teamkollege Thomas Müller, der im Oktober und November verletzungsbedingt keine Bundesliga-Einsätze verbuchen konnte, würde im Falle eines Startelfeinsatzes erstmals seit Ende September wieder in der ersten Elf stehen. (ajr)