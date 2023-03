Seitz eilt von Sieg zu Sieg: Greift der FC Bayern II noch in den Aufstiegskampf zur 3. Liga ein?

Von: Jörg Bullinger

Mit Rückkehrer Holger Seitz läuft es bei der U23 des FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Vom Aufstieg der U23 spricht beim FC Bayern II noch niemand. Trotzdem könnte die Rückkehr in die 3. Liga an der Säbener Straße noch ein Thema werden.

München – Die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers können froh sein, dass der Vorsprung nach 26 von 38 Spieltagen noch so groß ist. Nach dem 3:0-Erfolg im neu angesetzten Spiel gegen Türkgücü München haben Holger Seitz und seine Mannschaft immer noch neun Punkte Rückstand auf Würzburg und 13 auf die Hachinger – trotz des fünften Sieges im sechsten Spiel unter dem Nachfolger von Martin Demichelis.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber kein sehr gutes. Für mich geht es darum, dass wir sehr gute Spiele machen und da haben heute ein paar Kleinigkeiten gefehlt.“

Die 2. Mannschaft des FC Bayern hat einen Lauf. Und nach den zuletzte klaren Heimsiegen gegen den TSV Buchbach und im Münchner Derby liegt der Verdacht nahe, dass die Mannschaft auch in den letzten elf Saisonspielen nicht mehr viele Punkte lassen wird. Dafür wird auch der 48-Jährige Coach sorgen, der trotz des ungefährdeten Derby-Dreiers nicht vollständig zufrieden mit dem Auftritt seiner Spieler war.

„Es ist nicht schwer, den Ball flach zu halten, weil wir heute besser hätten spielen können“, sagte Seitz nach der Partie gegen Türkgücü München. „Die Defensive hat zum zweiten Mal zu Null gespielt, das passt soweit. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber kein sehr gutes. Für mich geht es darum, dass wir sehr gute Spiele machen und da haben heute ein paar Kleinigkeiten gefehlt.“

Regionalliga: Topspiel zwischen Unterhaching und Würzburg am Samstag - FC Bayern II in Illertissen

Der Ex-Profi bemängelte vor allem die Effekitivät und dass seine Mannschaft die offensiven Situationen nicht fertiggespielt habe: „Den letzten Pass genauer spielen - wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir mehr Tore erzielt.“ Gänzlich unzufrieden war Seitz aber natürlich nicht. Er wolle nicht jammern, es sei ein gutes Spiel mit vier A-Jugendspieler und ohne Routinier gewesen. Seine Spieler hätten Türkgücü im Griff gehabt, „aber es waren ein paar Dinger dabei, auch beim Gegenpressing, wo wir dem Gegner in der ersten Halbzeit die eine oder andere offene Situation im Mittelfeld gegeben haben.“

Am Samstag um 14 Uhr tritt die U23 beim Tabellenachten Illertissen an und will die nächsten drei Punkte einsammeln – zwei Stunden vor dem Regionalliga-Spitzenspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers. Mit einem Sieg kann die Elf von Sandro Wagner rein sportlich für eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft sorgen und die Franken auf sieben Zähler distanzieren. Ob der Klub allerdings auch die Relegationsspiele zur 3. Liga gegen den Meister aus der Regionalliga Nordost bestreiten will oder kann, steht wegen der Geldsorgen der Vorstädter in den Sternen.

Regionalliga Bayern: FC Bayern II hat Linzenz für die 3. Liga beantragt

Gewinnt Seitz mit seiner Mannschaft auch beim FVI und verlieren die Kickers später in Unterhaching, hat die U23 nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Unterfranken. Die kleinen Bayern haben zwar schon eine Partie mehr gespielt als Haching und Würzburg, doch wenn die Spielvereinigung nicht aufsteigen kann oder darf, wären es nur noch sechs Punkte Rückstand, die Seitz mit seinen Spielern bis zum Saisonende aufholen muss.

Es klingt deshalb fast schon wie eine kleine Warnung, als der Meister- und Aufstiegstrainer am Mittwochabend auf die starke Serie seit seinem Amtsantritt zurückblickt: „Es ist definitiv so, dass sich die jungen Mannschaften in der Rückrunde immer weiterentwickeln.“ Am 5. Mai kommt es in Würzburg zum direkten Duell. Die Lizenz für die 3. Liga hat der Rekordmeister übrigens Anfang März fristgerecht beantragt. (Jörg Bullinger)