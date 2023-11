Diagnose steht offenbar fest: Musiala fällt mehrere Wochen aus

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München muss einen weiteren schmerzhaften Ausfall verkraften: Jamal Musiala fällt offenbar mehrere Wochen aus.

Update vom 9. November, 16.07 Uhr: Wie die BILD erfahren haben will, wurde ein leichter Muskelfaserriss im linken Oberschenkel diagnostiziert. Klubintern sei von einer voraussichtlichen Ausfallzeit zwischen zwei und drei Wochen die Rede. Nach dem Heimspiel gegen Heidenheim ist Länderspielpause, anschließend geht es zum 1. FC Köln. Je nach Heilungsverlauf könnte er im Rheinland wieder zur Verfügung stehen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Update vom 8. November, 23.49 Uhr: Jamal Musiala wird dem FC Bayern München erstmal fehlen. Das bestätigte Thomas Tuchel unmittelbar nach dem 2:1-Sieg in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Der Bayern-Trainer sagte nach der Partie am DAZN-Mikro: „Ich habe keine guten Nachrichten, es ist eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel. Im schlimmsten Fall ist es ein Muskelfaserriss, das werden die Untersuchungen ergeben. Zwischen Zerrung und Riss sind es dann nur Nuancen. Für Heidenheim besteht keine Chance.“

Die Bayern spielen am Samstag in der Bundesliga gegen den Aufsteiger, Musiala wird dann sicher fehlen. Direkt danach steht eine Länderspielpause an, am 24. November geht es für die Münchner in der Bundesliga in Köln weiter.

Jamal Musiala verletzt sich in der Champions League

Erstmeldung vom 8. November, 21.43 Uhr: München – Bittere Nachrichten für Jamal Musiala und den FC Bayern München: Der deutsche Nationalspieler musste im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Augenscheinlich bremsten muskuläre Probleme im Oberschenkel den 20-Jährigen aus.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 110 Millionen Euro

Musiala fasste sich wenige Minuten vor der Halbzeit nach einem Lauf kurz an den linken hinteren Oberschenkel, verzog anschließend sein Gesicht und deutete schließlich in Richtung Trainerbank an, dass er ausgewechselt werden müsse. Bayerns Mittelfeldmann wurde dann noch auf dem Platz behandelt, ehe die Partie für ihn beendet war und er langsam Richtung Kabine ging. Thomas Müller wurde in der 40. Minute für Musiala eingewechselt.

Für Trainer Thomas Tuchel natürlich eine Schreckens-Nachricht, schließlich zählt Musiala seit Wochen zum offensivstarken Startelf-Quartett.

Früher Feierabend: Jamal Musiala musste gegen Galatasaray vor der Halbzeit raus. © IMAGO/Revierfoto

Musiala verletzt ausgewechselt: Sorgen beim FC Bayern werden immer größer

Zuletzt hatten sich Serge Gnabry und Leon Goretzka bereits am Arm und an der Hand verletzt und waren ausgefallen. Beide sind inzwischen wieder fit, auch Noussair Mazraoui und Dayot Upamecano spielen nach ihren Verletzungen schon wieder – wenngleich bei allen vier Spielern wohl auch eine längere Pause angebracht gewesen wäre. Das Bayern-Problem: Der Kader gibt zu wenige Möglichkeiten her, weshalb die Rückkehrer sofort wieder ran müssen. Auf Dauer eine wahrlich ungesunde Lösung.

Mit Matthijs de Ligt fällt aktuell ein Innenverteidiger noch für mehrere Wochen aus, Joshua Kimmich ist noch für ein Bundesliga-Spiel gesperrt. Raphael Guerreiro ist nach seiner Verletzungspause gegen Gala noch nicht im Kader gewesen, trainiert aber immerhin schon wieder mit der Mannschaft.

Musiala erneut mit Muskelverletzung? Schwachstelle macht wieder Probleme

Sollte bei Musiala tatsächlich der linke hintere Oberschenkel betroffen sein, dürften Tuchels Sorgenfalten noch größer werden. Denn der Offensivspieler war erst Ende August mit einem Muskelfaserriss an eben jener Stelle ausgefallen. Dass eine solche Verletzung nach relativ kurzer Zeit bei hoher Belastung wieder aufbrechen kann, ist nicht ungewöhnlich. Der Hoffnungsschimmer: Möglicherweise hat Musiala nur einen kurzen Schmerz verspürt und dann direkt die Notbremse gezogen. Dann wäre die Auswechslung möglicherweise nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Untersuchungen werden spätestens am Donnerstag zeigen, wie schwerwiegend die Musiala-Verletzung ist. (akl)