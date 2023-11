„Der FC Bayern saugt dich auf“: Ex-Boss Nerlinger packt nach 11 Jahren aus

Von: Luca Hartmann

Christian Nerlinger war erst als Spieler und später als Funktionär für den FC Bayern tätig. Jetzt hat der ehemalige Sportdirektor offen über seine Zeit beim Rekordmeister gesprochen.

München – Seit dieser Saison hat der FC Bayern mit Christoph Freund einen neuen Sportdirektor. Einer seiner Vorgänger ist Christian Nerlinger. Nach seiner fünfjährigen Spielerzeit beim Rekordmeister (1993-1998) übernahm er 2008 zunächst den Posten als Teammanager, 2009 wechselte er in die Rolle als Sportdirektor. Jetzt hat Nerlinger über die besondere Zeit gesprochen.

Ex-Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger packt aus

„Der FC Bayern saugt dich mit Haut und Haaren auf. Es hat Hochgefühle gegeben, als ich ins Epizentrum dieses Klubs vorgedrungen bin. Plötzlich mit Hoeneß, Rummenigge oder Beckenbauer in alle sportlichen, aber auch gesellschaftlichen Themen eingebunden zu sein, war ein Ritterschlag“, verriet Nerlinger im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen.

Doch die Rolle als Sportdirektor sei auch herausfordernd gewesen. „Auch als Berater musst du sieben Tage die Woche arbeiten, immer erreichbar oder vor Ort sein. Aber der FC Bayern war eine andere Dimension – inklusive der Gemengelage. Sportliche Inhalte als Sportdirektor haben mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber der Fußball ist ein Konstrukt, mit dem viel Geld, viel Öffentlichkeit und damit auch sehr viele Eitelkeiten verbunden sind. Ich habe viel Energie in Dinge gesteckt, in die ich keine Energie mehr stecken wollte“, resümiert Nerlinger.

Christian Nerlinger (links) hat über seine Zeit als Sportdirektor beim FC Bayern gesprochen. © IMAGO / Eibner

Nerlinger für wichtige Transfers beim FC Bayern verantwortlich

Nachdem die Bayern in der Saison 2011/2012 im Pokal und in der Liga das Nachsehen gegenüber Borussia Dortmund hatten und das Champions-League-Finale gegen Chelsea Zuhause verloren wurde, trennte sich der Rekordmeister von Nerlinger. Es sollte die bis dato letzte Saison ohne Titel bleiben. Als Nachfolger von Nerlinger wurde damals Matthias Sammer als Sportvorstand installiert.

Auch wenn Nerlinger bei der Triple-Saison 2013 nicht mehr im Amt war, stellte er mit einigen erfolgreichen Transfers doch mit die Weichen für viele erfolgreiche Jahre. Unter seiner sportlichen Führung verpflichteten die Bayern 2009 Arjen Robben, 2011 wurden der heutige Kapitän Manuel Neuer vom FC Schalke und Jérôme Boateng von Manchester City geholt – drei wichtige Säulen des Champions-League-Triumphs 2013 kamen also während Nerlingers Zeit als Sportdirektor.

Nerlinger nach seiner Zeit beim FC Bayern als Spielervermittler tätig

„Es war für mich überragend, in führender Position Spieler wie Robben und auch Neuer zu holen, die den Verein in den nächsten Jahren getragen haben. Darauf bin ich sehr stolz“, erklärt Nerlinger. Außerdem seien in dieser Phase „Schweinsteiger, Lahm, Alaba, Müller und Kroos zu absoluten Führungsspielern, Identifikationsfiguren und auch zu Weltstars“ gereift.

Nach seiner Zeit an der Säbener Straße arbeitete der 50-Jährige zunächst als Geschäftsführer einer Sport-Management-Agentur. Im Anschluss gründete er seine eigene Spielervermittler-Agentur „CN Sports“, die unter anderem die Nationalspieler Benjamin Henrichs und Florian Neuhaus betreut.

Unterdessen führt der jetzige Bayern-Sportdirektor Christoph Freund Vertragsgespräche mit einem Bayern-Star. (LuHa)