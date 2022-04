Zwei weitere Stars fallen aus! Nagelsmann droht Aufstellungs-Rätsel in Bielefeld

Von: Tom Offinger

Nach dem Aus in der Champions League ist der FC Bayern am Sonntag in der Bundesliga gefragt. Ausfälle in der Abwehr könnten für ein kompliziertes Unterfangen sorgen.

Update vom 16. April, 18.33 Uhr: Julian Nagelsmann hatte es auf der Pressekonferenz am Freitag bereits angedeutet - jetzt ist es fix! Kingsley Coman und Lucas Hernandez werden bei Arminia Bielefeld am Sonntag nicht spielen können. Die beiden Franzosen nahmen laut kicker.de nicht am Abschlusstraining des Rekordmeisters am Samstagmittag teil.

Ausfälle in der Defensive! Nagelsmann droht Aufstellungs-Rätsel in Bielefeld

Erstmeldung, 15. April: München - Julian Nagelsmann hat nicht viel Zeit zum Grübeln. Wenige Tage nach dem dramatischen Aus im Viertelfinale der Champions League ist der FC Bayern München schon wieder in der Bundesliga gefordert. Am Sonntagnachmittag reisen die Bayern an die Bielefelder Alm (ab 15.30 Uhr im Live-Ticker) und treffen dort auf die abstiegsbedrohte Arminia. Zahlreiche Personalsorgen dürften das Wiedergutmachungsspiel für den 34-Jährigen allerdings zu einer komplizierten Aufgabe machen.

Je länger Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz über die aktuelle Personalsituation sprach, desto größer schienen die Sorgenfalten auf seiner Stirn zu werden. Neben dem erkrankten Niklas Süle und dem weiterhin verletzten Corentin Tolisso drohen nun zwei weitere Akteure auszufallen: „Lucas und King sind angeschlagen, ich gehe nicht davon aus, dass sie dabei sein können.“ Gemeint sind die beiden Franzosen Lucas Hernández und Kingsley Coman, die am Dienstag gegen Villarreal noch beide die linke Seite des deutschen Rekordmeisters bearbeitet hatten.

FC Bayern München: Verletzungssorgen plagen Nagelsmann

Nach dem Champions-League-Spiel würden beide von muskulären Problemen geplagt, Hernández habe sich wegen dieser Verletzung am Dienstag auch vorsorglich auswechseln lassen, stellte Nagelsmann noch einmal klar. „Morgen (Samstag; Anm. d. Red.) gegen 12 werden wir entscheiden, ob sie mitfliegen oder nicht.“ Die Chancen auf einen Einsatz stünden zumindest bei Hernández besser, ließ der 34-Jährige abschließend durchblicken.

Durch die möglichen Ausfälle steht Nagelsmann nun vor einer besonderen Herausforderung, gerade im defensiven Bereich, der während der vergangenen Wochen nicht den sichersten Eindruck gemacht hatte. Mit Benjamin Pavard und Dayot Upamecano sind zwei Stammspieler fit, und auch Alphonso Davies dürfte durch die Verletzungen zurück in die erste Elf rutschen. Da der Kanadier die linke Abwehrseite übernehmen wird, ist somit nur noch die Position des zweiten Innenverteidigers offen - vorausgesetzt Nagelsmann entscheidet sich für eine Rückkehr zur Viererkette.

Aufstellung gegen Arminia Bielefeld: Wenige Optionen in der Defensive

Die Wahl dürfte bei einer Viererkette am ehesten auf Youngster Tanguy Nianzou fallen. Der Franzose spielte in den vergangenen drei Bundesliga-Partien immer über 90 Minuten und steht durch die Krankheit von Niklas Süle vorerst ohne direkten Konkurrenten da. Offensiv bieten sich Nagelsmann deutlich mehr Optionen, um den Ausfall Comans zu kompensieren: Serge Gnabry, Leroy Sané und Jamal Musiala wären allesamt passende Spieler, letztere standen schon am Dienstag gegen Villarreal neben Coman auf dem Platz.

Mögliche Aufstellung FC Bayern München Manuel Neuer - Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Alphonso Davies - Joshua Kimmich, Leon Goretzka - Jamal Musiala, Thomas Müller, Leroy Sané - Robert Lewandowski

FC Bayern München: Liefert Julian Nagelsmann eine kreative Lösung?

So oder so werden sich Fans des deutschen Rekordmeisters noch etwas gedulden müssen, bis die endgültige Aufstellung bekanntgegeben wird. Möglichkeiten bieten sich zu Genüge, zudem konnte Nagelsmann schon einige Male beweisen, dass er für Probleme durchaus kreative Lösungsansätze hat. (to)