Hier läuft die Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Korbinian Kothny

Am Sonntag wird die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost. So können sie die Auslosung im TV und Live-Stream live verfolgen.

München – Endlich stehen alle Teilnehmer der 2. Runde des DFB-Pokals fest. Nachdem der Großteil der 1. Runde bereits im August ausgetragen wurde, sind unter der Woche noch der FC Bayern München und RB Leipzig nachgezogen. Beide Mannschaften absolvierten am ursprünglichen Termin den Supercup.

Hier sehen Sie die DFB-Pokal-Auslosung im TV und Live-Stream

Die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals wird im Rahmen der „Sportschau“ live bei der ARD gezeigt.

DFB-Pokalauslosung: Shkodran Mustafi agiert als „Losfee“

Mit der Auslosung geht es nun umso schneller. Bereits am Sonntag (1. Oktober) werden die Partien der 2. Runde im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Das ganze Prozedere wird dabei live im Free-TV bei der ARD im Rahmen der „Sportschau“ übertragen. Auch im Internet wird die Auslosung via sportschau.de im Live-Stream gezeigt. Eine Übertragung im Pay-TV gibt es nicht.

Die Auslosung startet am Sonntag ab 19.10 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Stephanie Müller-Spirra. Die Moderatorin wird dabei von Shkodran Mustafi als „Losfee“ unterstützt.

2. DFB-Pokal-Runde findet Ende Oktober und Anfang November statt

Der ehemalige Nationalspieler zieht dabei die Lose aus zwei Lostöpfen. In einem befinden sich alle Lose mit Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In der anderen Trommel versammeln sich alle Klubs aus den Ligen darunter. Die Klubs aus dem Amateurtopf werden immer zuerst gezogen und jeweils einem Profiteam zugelost. Ist der Amateurtopf leer, wird nur noch aus dem Profitopf gezogen.

Gespielt wird die 2. Runde im DFB-Pokal am 31. Oktober und 1. November. (kk)