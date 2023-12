Nach Aussage im TV: Kahn drohte Hoeneß offenbar mit Anwalt

Vor einem halben Jahr trennte sich der FC Bayern - nicht ganz harmonisch - von Oliver Kahn. Angeblich drohte dieser Uli Hoeneß später mit dem Anwalt.

München - Der Mai und Juni des scheidenden Jahres 2023 war aus Sicht des FC Bayern München vor allem von einer Sache – oder besser gesagt: zwei Personalien – geprägt. Der deutsche Rekordmeister trennte sich damals von Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn, entließ beide aus ihrer jeweiligen Vorstandsfunktion. Vor allem zwischen Kahn und den Bayern ging die Trennung damals nicht ganz geräuschlos vonstatten. Wie nun laut Recherchen der Sport Bild enthüllt wurde, drohte der frühere Welttorhüter dem Bayern-Macher Uli Hoeneß Monate später offenbar sogar mit einem Anwalt.

Uli Hoeneß\t Geboren: 5. Januar 1952 in Ulm Position beim FC Bayern München: Mitglied des Aufsichtsrat

Kahn soll Hoeneß nach TV-Aussagen mit Anwalt gedroht haben

Ursächlich für das scheinbare Ansinnen Kahns, Hoeneß via Anwalt zu konfrontieren, soll ein Auftritt des FCB-Ehrenpräsidenten beim BR-Stammtisch gewesen sein. Dort bemerkte Uli Hoeneß in Richtung des geschassten Münchener Vorstandsvorsitzenden: „Die Berufung von Kahn war ein großer Fehler.“ Dabei bemängelte der 71-Jährige unter anderem, dass Kahn nicht ausreichend Arbeitszeit investiert hätte: „Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt: ‚Ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten.‘ Darauf habe ich geantwortet: ‚Aber zwölf sollten es schon sein.‘“

Diese Spitze wollte Oliver Kahn allem Anschein nach nicht auf sich sitzen lassen und schaltete seinen Anwalt ein. Dieser kontaktierte die Bayern schriftlich und betonte, so Sport Bild, dass beide Parteien Stillschweigen hinsichtlich der Kontraktauflösung vereinbart hätten. Bei einem weiteren Verstoß, hieß es in dem Schreiben weiter, würde Kahn juristische Schritte initiieren. Gleichzeitig soll die Kahn-Seite die Bayern-Führung um Mäßigung gebeten haben.

Nach einem TV-Auftritt von Uli Hoeneß soll Oliver Kahn dem FC Bayern Anwaltspost zugeschickt haben. © Foto links: IMAGO / MIS Foto rechts: IMAGO / Panama Pictures

Bayern und Kahn: Trennung nicht ganz geräuschlos

Oliver Kahn führte den FC Bayern rund drei Jahre lang, wobei es vor allem in der Spätphase seiner Amtszeit turbulenter zuging. So musste er die Verantwortung rund um das Chaos bei der Trennung von Ex-Cheftrainer Julian Nagelsmann tragen. Gegen Ende der vergangenen Saison erwischte es den „Titan“ dann eiskalt: Kurz vor dem Anpfiff des an dramatischen Momenten nicht armen Bundesliga-Finales trennten sich die Münchener, wohl unter Federführung von Uli Hoeneß, von ihrem Funktionär.

Die Trennung ging damals keineswegs stillschweigend über die Bühne, so folgte unter anderem unmittelbar nach der Kahn-Entlassung ein öffentlicher Schlagabtausch beider Parteien. Zu einem etwas späteren Zeitpunkt, im vergangenen September, resümierte Oliver Kahn dann während einer Auslandsreise einigermaßen versöhnlich, dass die Zeit beim FC Bayern zwar keine einfache gewesen sei, dennoch betonte er: „Aber es war eine großartige Zeit, weil ich viel gelernt habe.“ Auch beim FC Bayern München wird man derweil die Vergangenheit ruhen lassen, denn bereits am 20. Dezember (20:30 Uhr, Sky) steht das letzte Pflichtspiel vor Weihnachten beim VfL Wolfsburg an. (chnnn)