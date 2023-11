Erster Freund-Transfer fix: FC Bayern verpflichtet Australier

Von: Marius Epp, Niklas Kirk

Der FC Bayern hat Nestory Irankunda unter Vertrag genommen. Das 17-jährige Talent ist der erste Transfer von Sportdirektor Christoph Freund.

Update vom 14. November, 10.57 Uhr: Bühne frei für den ersten Australier im Trikot des FC Bayern: Nestory Irankunda hat an der Säbener Straße unterschrieben. Die Münchner gaben den Transfer des 17-jährigen Juwels am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Noch nie zuvor lief ein Spieler aus Down Under für den Rekordmeister auf.

Irankunda ist in Tansania geboren, aber in Australien aufgewachsen. Für die U17 der „Socceroos“ absolvierte er bereits sieben Spiele und erzielte dabei elf Tore. Er wurde auch schon in die A-Nationalmannschaft berufen. Zuletzt stand er beim australischen Erstligisten Adelaide United unter Vertrag. Der FC Bayern hat Irankunda mit einem „langfristigen Vertrag“ ausgestattet, die genaue Laufzeit ist nicht bekannt.

Nestory Irankunda will künftig für den FC Bayern jubeln. © IMAGO/MATT TURNER

„Wir haben Nestory schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und freuen uns, dass wir mit ihm und Adelaide United eine Einigung über einen Wechsel nach München für den nächsten Sommer gefunden haben“, sagte Nachwuchs-Direktor Jochen Sauer. Er beschreibt ihn als „ein extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor.“

Holt der FC Bayern einen Australier?

Erstmeldung vom 10. November:

München – Der FC Bayern kann womöglich in Kürze einen bereits seit langer Zeit erwarteten Transfer öffentlich machen. Wie das australische Sportportal FTBL berichtet, stehen Adelaide United und der deutsche Rekordmeister kurz vor einer Einigung über den Wechsel von Top-Talent Nestory Irankunda.

Nestory Irankunda Geboren: 9. Februar 2006 in Kigoma/Tansania Aktuelles Team: Adelaide United Position: Sturm

Youngster vor Wechsel zum FC Bayern – ursprünglicher Deal platzte im Mai

Bereits im Mai galten die Gespräche als „weit fortgeschritten“ über den 17-Jährigen, der an der Säbener Straße den nächsten Schritt seiner Karriere gehen sollen. Letztendlich soll das Zögern des A-League Clubs dazu geführt, dass der Deal nicht zustande kam. Nun soll er im Sommer 2024 über die Bühne gehen und Irankunda statt einem weiteren Jahr auf Leihe in Australien zu spielen, direkt ins kalte Bundesligawasser geworfen werden. Konkrete Zahlen bezüglich der Ablöse nennt der Bericht nicht.

Diese Abänderung sei der Initiative von Christoph Freund geschuldet. Statt einer Weiterentwicklung auf niedrigerem Niveau, soll er in die Fußstapfen von Alphonso Davies und Jamal Musiala treten, die bereits in sehr jungen Jahren wichtige Rollen im Team spielten und jetzt zu den Leistungsträgern gehören. Auch die Tatsache, dass Thomas Tuchel in der Vorbereitung vermehrt auf Nachwuchstalent Mathys Tel gesetzt hat, nimmt der Bericht wohlwollend zur Kenntnis.

Der FC Bayern buhlt weiter um Nestory Irankunda. © IMAGO/DARREN PATEMAN

Youngster kurz vor Wechsel zum FC Bayern - 17-Jähriger bereits ins Nationalteam berufen

Bevor es so weit ist, steht dem Stürmer, der im März erstmal in den Kader der Socceroos berufen wurde, eine weitere Saison in Down-Under ins Haus. Dort soll er nach dem Abgang von Craig Goodwin in Richtung Saudi-Arabien in dieser Saison deutlich mehr Verantwortung übernehmen und Spielzeit bekommen.

Weitere Fortschritte in dieser Zeit werden beim FC Bayern und Christoph Freund gerne gesehen sein. Irankunda, der in Tansania geboren wurde, gilt als flexibel einsetzbar in der gesamten Offensive.

Youngster kurz vor Wechsel zum FC Bayern – Irankunda überzeugt durch Schnelligkeit

Überzeugt hat er die Verantwortlichen des FC Bayern vor allem mit seiner Schnelligkeit, seinem starken rechten Fuß und seiner Fähigkeit, aus fast unmöglichen Situationen Tore erzielen zu können. In der vergangenen Saison kam er auf 19 Einsätze in der australischen Liga, in denen er fünf Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. (nki)