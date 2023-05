Nach Hellmanns Absage: Weg frei zur DFL für Bayerns Finanzboss

Von: Manuel Bonke

Die Position des DFL-Geschäftsführers ist nach Axel Hellmanns Absage immer noch vakant. Übernehmen könnte sie jetzt der Finanzchef des FC Bayern.

München – Als sich Uli Hoeneß vergangene Woche auf den Weg vom Tegernsee an die Säbener Straße machte und Bayern-Trainer Thomas Tuchel öffentlichkeitswirksam einen Trainingsbesuch abstattete, wurde das als Fingerzeig in Richtung des arg wankenden CEO Oliver Kahn verstanden. Noch am gleichen Tag wurden Meldungen aus Frankfurt in München lanciert, dass Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann ein potenzieller Kandidat für eine mögliche Kahn-Nachfolge beim FC Bayern München sei.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitglieder: über 300.000

Hellmann-Wechsel zu den Bayern endgültig vom Tisch

Hinter den Kulissen des FC Bayern wurden diese Meldungen schnell und nachvollziehbar dementiert: kein Stallgeruch, keine Expertise als ehemaliger Fußballprofi. Zum Zeitpunkt, als Hellmanns Name kursierte, befand dieser sich in Verhandlungen mit der SGE über eine Verlängerung seines dortigen Vorstandsvertrags – und die Gerüchte über ein mögliches Engagement beim deutschen Rekordmeister dürfte seine Verhandlungsposition nicht verschlechtert haben.

Am Dienstag vermeldete die SGE dann, dass der 51-jährige Jurist den Frankfurtern erhalten bleibt und seinen bis 2027 datierten Vertrag weiter fortsetzt. Angesprochen auf die Bayern-Gerüchte sagte Hellmann am Dienstag: „Es hat nie Gespräche oder eine konkrete Anfrage gegeben, die Position von Oliver Kahn oder eine ähnlich gestaltete zu übernehmen.“

Könnte bald die Geschicke der DFL leiten: Bayern-Finanzboss Jan-Christian Dreesen. © Imago / MIS

Bayern-Finanzchef Dreesen neuer Favorit auf DFL-Posten

Und so rückt nun ein anderer Noch-Vorstand des bayerischen Vorzeige-Clubs in den Fokus: Jan-Christian Dreesen. Der Finanzchef wurde seit geraumer Zeit, wie auch Hellmann, als neuer Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga gehandelt.

Der Frankfurter Hellmann, der den Posten aktuell gemeinsam mit dem Freiburger Oliver Leki nach dem Abgang von Donata Hopfen interimsmäßig noch bis Ende Juni innehat, galt ursprünglich als Favorit. Nun wäre der Weg für den 55-jährigen Ex-Banker Dreesen von der Isar in die DFL-Zentrale in der Mainmetropole frei – seinen Abschied von den Bayern im Sommer hat er ohnehin bereits angekündigt. (bok)