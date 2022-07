Rache für Lewandowski-Klau? FC Bayern schnappt Barca wohl „Alba-Nachfolger“ weg

Von: Marius Epp

In Shoppinglaune: Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern schlägt nach dem schmerzlichen Lewandowski-Verlust zurück: Die Münchner sichern sich wohl ein vielversprechendes Talent vom FC Barcelona.

München - Nicht nur auf dem Markt der Top-Stars ist der FC Bayern in diesem Sommer umtriebig, auch bei den Talenten greift der Rekordmeister zu. Neuzugang Mathys Tel (17) wurde am Dienstag offiziell in München vorgestellt, nun steht laut Medienberichten eine zweite Investition in die Zukunft fest: Barca-Youngster Adam Aznou (16) unterschreibt laut der Bild einen Dreijahresvertrag am Campus des FC Bayern.

Aznou kommt aus der berühmten Jugendakademie „La Masia“ des FC Barcelona. Der Spanier mit marokkanischen Wurzeln wird zunächst für die Jugendmannschaften verpflichtet, soll aber die Option auf einen Profivertrag bekommen. Aznou ist auf der Linksverteidigerposition zu Hause und hat einen starken linken Fuß. Perspektivisch könnte er Druck auf Alphonso Davies ausüben.

Adam Aznou Ben Cheikh Geboren am:\t02.06.2006 (Alter 16 Jahre) Verein: FC Barcelona Position: Linksverteidiger U-Länderspiele für Spanien: 7

FC Bayern krallt sich wohl Talent Aznou vom FC Barcelona

In Spanien gilt Aznou als großes Talent. Wie die Zeitung Sport schreibt, wurde er innerhalb des Klubs als möglicher Nachfolger von Jordi Alba gesehen. Doch obwohl er ein neues Angebot der Blaugrana vorliegen hat, will er offenbar zum FC Bayern. Berichten zufolge buhlten auch RB Leipzig und Real Madrid um den jungen Spanier.

Aznou war laut Sky schon vor einer Woche in München, zu dem Zeitpunkt waren aber noch nicht alle Details geklärt. Nun soll dem Transfer nichts mehr im Wege stehen. Wie hoch die Ausbildungsentschädigung ist, ist momentan noch nicht bekannt. Der Jungspund lief bereits siebenmal für die U16 Spaniens auf.

FC Bayern im Teenie-Rausch: Aznou aus Barcelona soll U19 verstärken

Gut möglich, dass sich das Toptalent in München in einer höheren Altersklasse beweisen darf - zum Beispiel bei der U19 von Trainer Danny Galm. Im Gegensatz zu dem nur ein Jahr älteren Bayern-Neuzugang Mathys Tel ist der Weg für Aznou in den Profikader noch ein gutes Stück weiter entfernt. Was allerdings nichts Schlechtes bedeuten muss.

Wer die bislang teuersten Teenie-Transfers des FC Bayern München waren, lesen Sie hier. (epp)