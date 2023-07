Badehose statt Fußballschuhe: Tuchel und seine Bayern-Stars springen spontan in den Tegernsee

Der FC Bayern befindet sich aktuell in Rottach-Egern am Tegernsee im Trainingslager. Am Montagmittag bot sich für die Stars eine kühle Erfrischung.

Rottach-Egern – Schwitzen, wo andere Urlaub machen. Unter diesem Motto könnte das Sommer-Trainingslager des FC Bayern in Rottach-Egern laufen.

Während Manuel Neuer erstmals eine individuelle Einheit am Tegernsee abhielt, reiste Thomas Müller am Montag ab. Der Routinier klagt über Hüftprobleme und trainiert in den kommenden Tagen an der Säbener Straße.

Bei angenehmen 19 Grad absolvierte das restliche Team am Montagmorgen ab 10 Uhr eine nicht-öffentliche Einheit. Warum sich die Bayern auf dem Sportgelände des FC Rottach derart abschotten? Bislang nicht bekannt.

Immerhin: Gegen 12 Uhr radelten die Stars vom Sportplatz zurück ins Teamhotel „Überfahrt“. Bevor es zum Mittagessen ging, gönnten sich einige Bayern-Spieler einen Sprung in den erfrischenden Tegernsee (aktuelle Temperatur 22 Grad). Auch Thomas Tuchel und Torwarttrainer Michael Rechner stiegen aus dem Hotel direkt in den See. Vor allem der Chefcoach machte in Badehose eine gute Figur.

Als Erster ging Yann Sommer ins Wasser, gefolgt von Rechner. Anschließend kamen Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry hinzu. Als die Trainer das Wasser verließen, kühlten sich auch Joshua Kimmich und Leon Goretzka im Tegernsee ab. Kurios: Gnabry ließ sich von Choupo-Moting einen Kaffee ins Wasser bringen.

Servus, wir sind die Neuen: Bayern stellen zwei Neuzugänge Laimer und Guerreiro vor

Am Nachmittag gab Tuchel seinen Stars frei. Ab 15 Uhr werden die beiden Neuzugänge Raphael Guerreiro und Konrad Laimer vorgestellt. Beide hinterließen im Trainingslager bislang einen sehr guten Eindruck.

Vor allem Laimer scheint beim FC Bayern bereits einen Fan zu haben. Uli Hoeneß schwärmte am Samstagabend in den höchsten Tönen vom Österreicher. „Die Diskussion um die Sechs, die stellt sich für mich gar nicht“, so der Patron: „Ich glaube, dass wir an Laimer sehr, sehr, sehr viel Spaß haben werden.“

Viel Spaß hatten auch die Bayern-Stars beim Baden im Tegernsee. (smk)

Aus dem Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Florian Schimak