„Bayern ist gefürchtet“: Ballack überrascht vor Hinspiel mit kühner Champions-League-Prognose

Von: Lina Krull

Teilen

Der Ex-Bayern-Spieler Michael Ballack sieht den FC Bayern als zukünftigen Sieger der Champions League. Eine Bayern-Eigenschaft überzeugt den 46-Jährigen besonders.

München – Vor dem Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern gegen Manchester City (21 Uhr) in der Champions League hat sich der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack in einem Kicker-Interview für einen Gesamtsieg der Bayern ausgesprochen. Die Münchner können nach Ballacks Erwartungen erhobenen Hauptes in den heutigen Liga-Kracher gehen: „Wenn sie ManCity ausgeschaltet haben sollten, davor ja auch noch Paris – dann müssten sie vor keinem Angst haben.“

Michael Ballack Geboren: 26. September 1976 (Alter 46 Jahre), Görlitz DAZN-Experte Profi-Stationen: Chemnitzer FC, 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, FC Chelsea Pflichtspiele für Bayern: 157 (62 Tore, 40 Vorlagen)

„Brutale Qualität“: Ballack schwärmt vom FC Bayern

Laut Ballack besticht die Mannschaft um Trainer Thomas Tuchel vor allem mit siegbringenden Eigenschaften: „Keiner will gegen den FC Bayern München spielen. Weil er diese brutale Qualität besitzt, dazu eine riesige Erfahrung aufweist und zudem verinnerlicht hat, was es ausmacht zu gewinnen.“

Der 46-jährige Ex-Fußballer sieht den FC Bayern bei der Partie gegen City in keiner Außenseiterposition: „Sie müssen sich im übergeordneten Sinn nicht nach City richten. Bayern München ist Bayern München. Bayern ist gefürchtet: weltweit, in Europa, in diesem Wettbewerb.“

Glaubt an FC-Bayern-Sieg: Michael Ballack © Marius Becker/dpa/Archivbild

Haaland als mögliche Gefahr für die Münchner

Den Top-Star und Ex-Dortmunder Erling Haaland schätzt Ballack hingegen als gefährlich für die Partie ein. Denn dem Topscorer der Premier League gelang am vergangenen Samstag gleich ein Doppelpack gegen Southampton. „Haaland war der, der City gefehlt hat – als ihr Plan B und als Kontrast zum ewigen Kurzpassspiel. Er ist ein absoluter Gewinn“, so Michael Ballack.

Erling Haaland jubelt über sein Tor zum 0:3 gegen Southampton. © Adam Davy/PA Wire/dpa/Archivbild

„Ich bin ein Fan von Pep“ - City-Coach überzeugt Ballack

Auch Pep Guardiola, den Trainer des aktuell zweitplatzierten Teams in der Premier League, lobt der ehemalige Chelsea-Profi Ballack: „Ich bin ein Fan von Pep. Er hat alles, was ein Top-Coach braucht.“ Das heutige Duell gegen Neu-Coach Thomas Tuchel ist für Guardiola jedoch mit negativen Erinnerungen verknüpft.

1:0 gewann Tuchel im Champions-League-Finale 2021 gegen Manchester City mit Guardiola an der Seitenlinie. Der Traum des großen Coups schwebt bei Guardiola noch immer im Kopf – und soll dieses Jahr erfüllt werden. Der FC Bayern wird beim Duell heute Abend in Manchester mit seiner „brutalen Qualität“ sicher etwas dagegen haben.