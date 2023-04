TV-Kritik zum Bayern-Aus gegen Manchester City: Laura, warum flunkerst du seit Wochen?

Von: Jörg Heinrich

Teilen

Nur ein Wunder hätte das Bayern-Aus gegen Manchester City wohl noch verhindern können. Bei DAZN ging es dementsprechend bescheidener zu. Die TV-Kritik.

Im Vergleich zum Menschenauflauf bei Amazon, der an Schlachtengemälde aus dem Dreißigjährigen Krieg oder an Wimmelbilder von Ali Mitgutsch erinnert, fühlt sich die Champions League bei DAZN bescheidener an. Das passte gestern aber gut zu den klitzekleinen Mini-Halbfinal-Chancen des FC Bayern.

▶ Kann man Laura Wontorra noch glauben? Sie hat zuletzt wochenlang bei RTL geschwindelt, dass beim DSDS-Quatsch Superstars gesucht werden, dass Dieter Bohlen Musiker ist, und dass man unbedingt kostenpflichtig anrufen muss. Ihre Glaubwürdigkeit hat die Laura damit nicht gestärkt. Aber das kommt davon, wenn man jede Mark mitnehmen will. Gestern hat sie nebenbei für Wetten geworben und als Katja Ebstein von DAZN verraten: „Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie passieren.“ Aber das mit dem Bayern-Wunder war schon wieder geflunkert. Wir glauben der Dame gar nichts mehr.

Bildeten das DAZN-Duo am Spielfeld-Rand: Experte und Ex-Bayer Michael Ballack und Moderatorin Laura Wontorra. © Screenshot

▶ Wo war Sandro Wagner? Der Hachinger Welttrainer schwänzte. Er hat ja zuletzt verraten: „So lange wie zu meiner Fußballerkarriere werde ich nicht warten müssen, um als Trainer in der Bundesliga anzukommen.“ Vielleicht war er zu Verhandlungen bei Real Madrid. Für ihn analysierte Sachsen-Capitano Michael Ballack brav. Der Hölzern-Michl ist der einzige Mensch der Welt, dem je dieser bizarre Vergleich mit Erling Haaland eingefallen ist: „Ich hab ja damals mit Carsten Jancker zusammengespielt …“ Genauso gut kann man Bohlen und Beethoven vergleichen. Zu Thomas Müllers nächstem Bank-Einsatz merkte er lapidar an: „Thomas Tuchel wird seine Gründe haben.“ Da hätte Sandro Wagner Klartext geredet: „Bei mir als Tuchel-Nachfolger spielt Müller immer.“

▶ Was war mit der Kommentatoren-KI? Alles tippitoppi beim schlauen und unterhaltsamen Jan Platte. Er beklagte vor dem Anpfiff mit seiner unkünstlichen Kommentatoren-Intelligenz: „Heute ist keine MI, keine Müllersche Intelligenz gefragt.“ Beim Uli-Hoeneß-Gedächtnis-Elfer von Haaland atmete Platte hörbar auf: „ER ist menschlich.“ Und zu den Fehlversuchen auf der anderen Seite erfand er hübsche neue Substantive: „Sind keine Torschieß-Bayern aktuell.“ Am Ende war alles Flehen mit „Musiiiiiiii-aaaaaaalaaaaaaaah“ (handgezählte 15 „a“) vergebens. Aber der Mann hat alles reingehauen, um City rauszuhauen.