Bayern-Star überrascht: Emotionale Musiala-Geste für Kumpel Bellingham

Von: Philipp Kessler

Bayern-Star Jamal Musiala ging bei der Ballon-d‘Or-Zeremonie zwar leer aus, war aber mit seiner Geste für Jude Bellingham auch Sieger des Abends.

Paris – Jamal Musiala (20) zeigt Größe – auf und neben dem Platz. Bei der Wahl zum besten U21-Spieler landete der Youngster des FC Bayern am Montagabend im Rahmen der Ballon-d‘Or-Zeremonie in Paris auf Platz zwei. Die Trophée Kopa nahm Jude Bellingham (20) von Real Madrid entgegen. Und wurde dafür auf der Bühne von seinem Buddy fair und überraschend per Videobotschaft beglückwünscht.

Jamal Musiala Geburtsdatum: 26. Februar 2003 (20 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 110 Millionen (Quelle: transferamarkt.de)

Jamal Musiala geht beim Ballon d‘Or in diesem Jahr leer aus

„Hi Jude, aufgrund unseres bevorstehenden Spiels (am Mittwoch im Pokal in Saarbrücken, Anm. d. Red.) habe ich es heute nicht geschafft, nach Paris zu kommen. Aber ich möchte dir trotzdem zu deinem wohlverdienten Erfolg gratulieren“, so Musiala. „Ich glaube, wir können uns beide daran erinnern, dass wir vor nicht allzu langer Zeit noch Zimmergenossen in England waren, und jetzt spielst du für Real Madrid und ich für Bayern. Verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ich wünsche dir einen fantastischen Abend. Grüße aus München.“

Eine tolle Geste! Denn beharrt man auf die Worte von Vincent Garcia, Chefredakteur von France Football und damit Schirmherr des Gala-Abends, hätte eigentlich Musiala die Trophäe gewinnen müssen. Der Franzose stellte zuletzt in der tz klar: „Die Abstimmungskriterien für die Trophée Kopa basieren auf der letzten Saison.“ Und da hat der Bayern-Star die Nase gegenüber Bellingham vorne.

Musialas Statistik aus der Spielzeit 2022/2023: 16 Tore und 16 Vorlagen in 47 Spielen - zudem sorgte er mit seinem Treffer dafür, dass die Münchner Last-Minute-Meister wurde. Zum Vergleich: Bellingham erzielte bei Dortmund in 42 Partien 12 Treffer, machte sieben Assists – und blieb titellos. Wahrscheinlich also, dass sich die Jury von seinem starken Saisonstart bei Real Madrid (13 Tore in 13 Pflichtspielen) leiten hat lassen.

So oder so – Fakt ist: Beide Offensivspieler, die in der Jugend für die englische Nationalmannschaft gespielt haben, sind bärenstark. Sowohl Musiala als auch Bellingham zählen künftig zu den Anwärtern auf den begehrten Ballon d‘Or für den Weltfußballer.

Jamal Musiala (l.) richtete eine emotionale Gruß-Botschaft an seinen Kumpel Jude Bellingham. © Screenshot/Twitter/Ballon d‘Or

Ballon-d‘Or-Boss glaubt an goldene Zukunft von Musiala und Bellingham

„Musiala hat das Potenzial, in Zukunft ganz oben zu stehen“, betont Garcia, der auch Bellingham im großen tz-Interview Anfang der Woche adelte. „Er ist auch ein ernsthafter Anwärter auf den Ballon d‘Or.“

Bellingham selbst berührte Musialas Videobotschaft. „Ein großartiger Kerl“, so der Ex-Dortmunder. „So edel von ihm, dass er mir eine Nachricht geschickt hat, um mir alles Gute zu wünschen. Ich wünsche ihm auch nur das Beste. Er weiß, wie sehr ich ihn liebe und wie viel Respekt ich für ihn habe.“

Auch wenn sich die beiden auf dem Rasen duellieren, an ihrer Freundschaft ändert dies nichts. Philipp Kessler