Unbekannter Japaner sitzt plötzlich auf der Bank des FC Bayern

Von: Luca Hartmann

Teilen

Der FC Bayern empfing am Freitagabend Leverkusen zum Spitzenspiel nach der Länderspielpause. Beim Blick auf die Bayern-Bank findet sich ein bisher unbekanntes Gesicht.

München - Während der FC Bayern am Freitagabend Bayer Leverkusen zum Duell um die Tabellenspitze in der heimischen Allianz-Arena empfing, standen logischerweise die 22 Spieler auf dem Rasen im Fokus. Doch einige Bayern-Fans dürften beim Blick auf die Bank gestutzt haben.

Taichi Fukui Geboren: 15. Juli 2004 (Alter: 19 Jahre), in Präfektur Kanagawa, Japan Verein: FC Bayern München Position: (Zentrales) Mittelfeld

Taichi Fukui im Bayern-Kader gegen Leverkusen

Dort nahm der erst 19 Jahre alte Japaner Taichi Fukui Platz, er dürfte selbst eingefleischten FCB-Fans bislang eher unbekannt sein. Erstmals überhaupt schaffte es Fukui bei einem Pflichtspiel der Profis in den Kader, und dann direkt beim Topspiel gegen Leverkusen.

Das Ganze wurde erst möglich, weil die Bayern gegen die aktuell stark aufspielende Werkself auf Kingsley Coman verzichten müssen. Der Franzose musste wegen muskulären Beschwerden passen. Und da der Bayern-Kader aktuell ohnehin nicht gerade breit besetzt ist, rückten die Youngsters Fukui und Frans Krätzig, der in der Vorbereitung auf sich aufmerksam machte, in den Spieltagskader der Münchner auf. Doch wer ist der junge Japaner?

Beim Spiel gegen Leverkusen saß Taichi Fukui (unten sitzend, 3.v.l.) erstmals bei den Bayern-Profis auf der Bank. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Japaner seit Anfang des Jahres beim FC Bayern

Der 1,73 große Mittelfeldspieler wechselte Anfang des Jahres aus der U18-Mannschaft von Sagan Tosu nach München. Bereits mit 17 Jahren absolvierte er dort seine ersten Einsätze in Japans höchster Liga. Die Bayern überwiesen rund 400.000 Euro nach Japan. Bisher spielte Fukui lediglich bei den Bayern Amateuren in der Regionalliga, kam dort diese Saison in sieben von acht Saisonspielen zum Einsatz.

Besonders bei seinen ersten Einsätzen in der vergangenen Saison konnte der Japaner direkt überzeugen. Bei seinem Startelfdebüt gegen Unterhaching gelang ihm eine entscheidende Torvorlage, in seinen ersten zwölf Spielen verzeichnete er insgesamt vier Assists.

Der Vertrag von Fukui in München läuft noch bis 2025. Auch wenn der Japaner für die zweite Mannschaft vorgesehen ist, wird er sicherlich nichts dagegen haben, öfter bei einem Spiel der Profis auf der Bank Platz nehmen zu dürfen. (LuHa)