„Barca ist besser für mich als Bayern“ – Lewandowski erklärt seinen Wechsel

Von: Sascha Mehr

Robert Lewandowski, im letzten Sommer vom FC Bayern München zum FC Barcelona gewechselt, begründet seine Entscheidung und hält sie für genau richtig.

Barcelona - Im Sommer 2022 zog es Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Es waren langwierige Verhandlungen zwischen beiden Klubs, die nicht immer reibungslos abliefen. Am Ende kam aber ein Deal zustande, der dem FC Bayern 45 Millionen einbrachte und Barcelona einen der besten Stürmer der Welt. Für Lewandowski endete damit nach zwölf Jahren seine Zeit in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Name Robert Lewandowski Alter 34 Verein FC Barcelona Position Mittelstürmer

FC Bayern München: Lewandowski entschuldigt sich bei Fans

„Ich wusste, dass das vielen Bayern-Fans wehtat. Sie haben in dem Moment aber nicht alles mitbekommen und nicht verstanden, warum ich diesen Schritt machen wollte. Transfers sind ein Business, ein Geschäft. Manchmal ist es eine Mischung aus Kampf und Spiel. Die Beziehung zu Hasan Salihamidzic war beispielsweise vor meinem Wechsel zu Barcelona top und ist jetzt auch wieder auf einem guten Niveau“, sagte Lewandowski im Interview mit derSport Bild über seinen Abgang beim FC Bayern München.

„Ich habe schon einmal Entschuldigung an den FC Bayern gesagt: Ich werde nie vergessen, was der Verein mir ermöglicht hat. Ich werde immer dankbar sein und möchte den Fans noch einmal sagen: Entschuldigung für den Abschied und vielen Dank für alles“, so der Torjäger weiter.

Robert Lewandowski. © IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN)

Beim FC Barcelona läuft es rund für Robert Lewandowski, auch wenn in der Champions League bereits in der Gruppenphase Endstation war. Dafür sind die Katalanen auf einem sehr guten Weg zur spanischen Meisterschaft, die ihnen kaum noch zu nehmen ist. Lewandowski kommt auf 27 Tore und sieben Vorlagen in 35 Pflichtspielen - er macht also da weiter, wo er beim FC Bayern München aufgehört hat.

FC Bayern München: Lewandowski bereut Abgang nicht

„Ich bin sehr zufrieden, der Schritt war genau richtig. Wir fühlen uns mit der Familie total wohl, haben mit Barca eine sehr gute Chance auf die Meisterschaft, das war unser Ziel. Ich wusste, dass meine Rolle in Barcelona eine andere als bei Bayern ist: Ich soll helfen, ein Team zu entwickeln, junge Spieler führen, mehr Mentalität reinbringen. Dass ich nicht sofort auf solche Tor-Marken wie bei Bayern kommen würde, war mir klar. Das war eine Herausforderung, auch für mich als Mensch. Ich musste meine Komfortzone verlassen“, verrät der Pole im Interview mit der Sport Bild.

Lewandowski wollte sich nicht später selbst vorwerfen, den Schritt nicht gegangen zu sein, wie er selbst erklärte: „Mir war klar: Ein Angebot wie das des FC Barcelona wäre wohl nie wieder gekommen. Das Schlimmste wäre für mich gewesen, in 15 Jahren vor dem Spiegel zu stehen und mir zu denken: Wieso hast du diese Chance nicht wahrgenommen? Und es eben nicht mehr rückgängig machen zu können.“ (smr)