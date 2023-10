Neuer-Comeback: Ex-Torwart befürchtet Konflikt um Bayern-Star

Von: Patrick Mayer

Manuel Neuer steht beim FC Bayern vor dem Comeback und hofft auf die EM 2024 im eigenen Land. Ein Ex-Nationaltorwart spricht sich aber klar für Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona aus.

München - Am Samstag soll es soweit sein: Manuel Neuer soll nach fast einem Jahr Abstinenz im Tor des deutschen Rekordmeisters sein Comeback für den FC Bayern geben. Sein letztes Pflichtspiel für die Münchner hatte der Keeper am 12. November 2022 beim 2:0 auf Schalke bestritten.

Manuel Neuer: Bayern-Torwart will wieder Deutschlands Nummer eins werden

Beim 3:1 (1:1) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul durfte nochmal sein treuer Vertreter Sven Ulreich ran. Doch: Gegen Aufsteiger Darmstadt 98 (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) soll endlich wieder Stammtorhüter Neuer nach seiner langwierigen Unterschenkelfraktur zwischen den Pfosten des Bundesliga-Seriensiegers stehen. Damit nicht genug.

Der 37-jährige Keeper hatte in der Vergangenheit wiederholt seinen Anspruch bekräftigt, auch bei der Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) wieder Deutschlands Nummer eins zu sein. Diese Position hatte zuletzt der ewige Ersatzmann Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) inne, weswegen ein ehemaliger Nationaltorhüter erneut einen alten Konflikt auf das DFB-Team zukommen sieht.

Kritische Meinung zu Manuel Neuer: Ex-DFB-Torwart René Adler (re.) im „Sportstudio - UEFA Champions League“ des ZDF. © Screenshot ZDF

Und zwar den zwischen Neuer und ter Stegen, den beide offen zur Schau trugen, als der Barca-Keeper im September 2019 öffentlich heftig mit seiner Rolle als Dauer-Nummer-Zwei haderte - trotz Top-Leistungen beim Spanien-Riesen Barca. Muss der gebürtige Gladbacher schon wieder weichen, nachdem er in acht der vergangenen neun Länderspielen gesetzt war?

Marc-André ter Stegen oder Manuel Neuer? Wer steht bei der EM 2024 im Tor?

„Du hast mit Marc-André ter Stegen einen Weltklasse-Mann, der über Jahre Top-Leistungen bringt. Der, das ist schon ein bisschen länger her, den Confed-Cup gewonnen hat (2017, d. Red.). Er hätte meiner Meinung nach 2018 in Russland (Weltmeisterschaft, d. Red.) zumindest auch spielen können. Hat er nicht gemacht. Mir stellt sich die Frage: Was soll der Junge noch machen, damit er das Commitment bekommt und die Resonanz in der Öffentlichkeit, dass er die Nummer eins ist?“, meinte TV-Experte René Adler (früher Hamburger SV und Bayer Leverkusen) im ZDF.

Wenn du da spielen willst, dann musst du, lieb gemeint, jeden aus dem Weg beißen, der an diese Position ran will.

Über Neuer, mit dem er einst im DFB-Team zusammentrainierte, sagte Adler: „Manu ist ein fairer Sportsmann, ohne Frage. Aber er ist auch jemand, der immer spielen will. Das ist die Kerneigenschaft, warum er solch eine Weltklasse-Karriere über diese langen Jahre gemacht hat. Das brauchst du als Torhüter. Da gibt es eine Position als Nummer eins. Und wenn du da spielen willst, dann musst du, lieb gemeint, jeden aus dem Weg beißen, der an diese Position ran will. Das kann Manu. Gerade mit der Erfahrung über all die Jahre auf diesem Top-Level.“

Vor Comeback von Bayern-Star Neuer: Adler fehlt Respekt für ter Stegen

Ihm fehle „teilweise der Respekt für Marc-André ter Stegen, unter der Berücksichtigung all der Erfolge, die Manu gehabt hat und was er geleistet hat. Aber: Ter Stegen spielt auch beim FC Barcelona. Er hat eine herausragende Saison gespielt, ist dort manchmal sogar Kapitän. An seiner Stelle würde ich mir auch die Frage stellen: Was soll ich überhaupt noch machen, damit ich in der Öffentlichkeit die klare Nummer eins bin?“, sagte Adler weiter und meinte deutlich: „In den letzten Monaten, wo Manu verletzt war, hat man einen Schein-Konkurrenzkampf geführt. Er war omnipräsent, aber eigentlich nicht da.“

Torwart des FC Bayern: Manuel Neuer. © IMAGO / Eibner

Ein Rückblick: Im September 2019 hatte der heute 31-jährige ter Stegen bei einem Medientermin seines Klubs gesagt: „Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich.“ Es waren unerwartete Aussagen, welche mit gewaltigem Konfliktpotenzial. Neuer ließ sie nicht unkommentiert stehen. Im Gegenteil: Er reagierte vehement auf den öffentlichen Unmut aus Katalonien.

Manuel Neuer: Bayern-Torwart machte Ansage an Marc-André ter Stegen

Nach einem 1:1 bei RB Leipzig erklärte der Weltmeister von 2014: „Ich weiß nicht, ob das förderlich ist und uns das hilft. Ich bin ein Mannschaftsspieler. Auch wir Torhüter müssen zusammenhalten.“

Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren.

Er habe zwar „volles Verständnis“ für jeden, der unbedingt spielen wolle, meinte der gebürtige Gelsenkirchener: „Aber das Wichtigste ist immer der Erfolg und das Wohl der Mannschaft. Und so soll es sein. Mir ist natürlich klar, dass ter Stegen ein Super-Torwart ist und dass er auch spielen möchte. Und dass er immer Leistung gezeigt hat, habe ich auch immer gesagt. Ich zeige halt auch sehr gute Leistungen.“ Jetzt wird vieles von Neuers Leistungsvermögen nach 331 Tagen Verletzung, Reha und Aufbautraining abhängen. Adler: „Wie er zurückkommt, wissen wir nicht.“ (pm)