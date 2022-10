Wer überträgt Barcelona gegen den FC Bayern in der Champions League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Barcelonas Gavi (rechts) gegen Bayerns Jamal Musiala. © IMAGO / Jan Huebner

Zwischen dem FC Barcelona und den Bayern kommt es mal wieder zum Top-Duell. Alle Infos, wer das Spiel heute live im TV und Stream zeigt.

Barcelona ‒ Der FC Bayern wird nach der WM in Katar und der längeren Winterpause weiter auf drei Hochzeiten tanzen. Im Liga-Alltag wird der Rekordmeister Tabellenführer Union Berlin angreifen wollen und in den Pokal-Wettbewerben könnte es bislang nicht besser laufen. Im DFB-Pokal setzten sich die Bayern überzeugend beim FC Augsburg durch und in der Champions League muss sich noch ein Team finden, dass dem deutschen Rekordmeister Punkte abnehmen kann.

In vier Spielen holte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zwölf Punkte und hat das Achtelfinale dadurch schon gesichert. In den ausstehenden Spielen gegen den FC Barcelona und Inter Mailand geht es nur noch um den Gruppensieg. Um diesen noch zu verspielen, müsste der FCB allerdings beide Spiele verlieren und Inter dürfte keine Punkte mehr liegen lassen.

UEFA Champions League, 5. Spieltag FC Barcelona - FC Bayern München Anpfiff: 26. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Camp Nou. Barcelona

Barcelona ist auf Einnahmen der Champions League angewiesen

Für den FC Barcelona sieht es deutlich schwieriger aus. Die Katalanen sind aufgrund ihrer enorm hohen Schulden dringend auf die Einnahmen der Champions League angewiesen. Ein Ausscheiden nach der Gruppenphase wäre eine finanzielle Katastrophe, laut „Mundo Deportivo“ entgehen dem spanischen Traditionsklub damit mindestens 20 Millionen Euro. Der Tie-Break gegen Inter, das drei Punkte Vorsprung hat, ist wegen des direkten Vergleichs bereits verloren. Barça muss also gegen Bayern gewinnen, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben - außerdem muss Inter gegen Pilsen stolpern.

Sollten die drei Punkte gegen den FCB nicht geholt werden, würde auch eine sportliche Misere weitergehen. Zum zweiten Mal hintereinander würde der Gigant die K.O.-Runde der Königsklasse verpassen. Außerdem verlor die Elf von Trainer Xavi zuletzt den wichtigen Clásico gegen Real Madrid, damit befindet man sich in der Liga ebenfalls nur noch in der Verfolgerposition.

Platzierung Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1. FC Bayern München 4 13:2 11 12 2. Inter Mailand 4 6:5 1 7 3. FC Barcelona 4 8:7 1 4 4. Viktoria Pilsen 4 3:16 -13 0

Wer zeigt Barcelona gegen Bayern heute live im TV?

Das Spiel wird in voller Länge nicht im deutschen TV übertragen, da die Rechte an der Champions League nicht an TV-Sender vergeben wurden. Das ZDF wird am Mittwoch um 23.00 Uhr lediglich eine Sendung mit den Highlights des Spieltags zeigen. Das ganze Spiel ist jedoch nicht zu sehen.

Wo läuft die Champions League heute live im Stream?

Wenn Sie die Begegnung live und in voller Länge schauen möchten, benötigen Sie ein gültiges Abonnement beim Streamingdienst DAZN. Das Angebot ist je nach Preis monatlich und jährlich kündbar. DAZN bietet neben dem Einzelspiel auch eine Konferenz an.

Die Übertragung des Spiels beginnt ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Laura Wontorra wird gemeinsam mit Experte Sandro Wagner von der Partie berichten, Jan Platte kommentiert das Geschehen auf dem Platz.

Begegnung: FC Barcelona - FC Bayern München TV: - Live-Stream: DAZN Live-Ticker: tz.de

FC Barcelona gegen den FC Bayern im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Spiel live zu schauen, können Sie alternativ den Live-Ticker von tz.de nutzen. So verpassen Sie keine wichtige Szene. (ta)