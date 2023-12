Bald einer für Tuchel? Ex-Barça-Talent überzeugt beim FC Bayern in der UEFA Youth League

Von: Alexander Nikel

Adam Aznou (r.) gehört zu den größten Talenten des FC Bayern. © IMAGO

Die FC Bayern U19 hat die nächste Runde der UEFA Youth League erreicht. In der Gruppenphase überzeugte Adam Aznou. Das Talent kam aus Barcelona.

München – Die U19 des FC Bayern hat erstmals seit der Spielzeit 2019/2020 wieder die K.o.-Phase der UEFA Youth League erreicht. Das Team von Cheftrainer Michael Hartmann besiegte Manchester United hochverdient mit 2:0 und zog damit in die nächste Runde des stärksten Jugendturniers der Welt ein. Die Tore erzielten Kapitän Javier Fernandez und Michael Scott. Da der FC Kopenhagen im Parallelspiel gegen Galatasaray gewann, verpassten die Münchner jedoch den Gruppensieg und damit den direkten Einzug in das Achtelfinale.

Dennoch zeigte sich Hartmann mit dem Abschneiden seiner Jungs zufrieden: „Es war eine spannende Gruppe, da alle drei Gegner sehr unterschiedlich zu bespielen waren. Vor allem mit unserer jungen Truppe haben wir es über weite Strecken sehr ordentlich gemacht.“ Neben Toptorschütze Emirhan Demircan, der in vier Spielen drei Tore erzielte, stach besonders Adam Aznou heraus. Der 17-Jährige lieferte drei Vorlagen und ein Tor in sechs Partien, und das als Linksverteidiger.

Nachfolger von Alphonso Davies? Aznou wechselte aus Barcelona zum FC Bayern

Aznou wechselte im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Barcelona nach München und entwickelte sich schnell zu einem der größten Talente des FC Bayern. Langfristig könnte der Außenspieler Alphonso Davies beerben, der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird.

Diese Vision hat Sportdirektor Christoph Freund nach Informationen von Sport1 ebenfalls. Nach der Verletzung von Landsmann Noussair Mazraoui könnte Aznou sogar noch schneller ins Blickfeld der Profis geraten. Der 17-Jährige trainierte in der Vergangenheit bereits mehrfach beim Team von Thomas Müller, Joshua Kimmich & Co. mit.

Noch reichte es für den Youngster nicht für einen Kaderplatz bei den Profis. Die jüngsten Einsätze von Aleksandar Pavlovic und Frans Krätzig zeigen aber, dass Thomas Tuchel auf junge Spieler setzt.

FCB-Talent Aznou glänzt gegen Manchester United – keine WM-Nominierung

Aznou hat seine Stärken vor allem der Offensive, was seiner Perspektive in der ersten Mannschaft zu Gute kommt. Zudem ist er sowohl links als auch rechts einsetzbar. Seit seinem Wechsel absolvierte Aznou 25 Pflichtspiele für die Jugend des FCB und kommt dabei auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Der Linksfuß ist technisch stark und trickreich in seiner Spielweise.

In den sechs Gruppenspielen ging Aznou in 44 Dribblings und gewann etwa die Hälfte. Doch auch defensiv agiert der Youngster mehr als solide. In der Partie gegen Manchester United entschied der 17-Jährige 12 seiner 14 Zweikämpfe am Boden für sich.

Neben dem Platz gab es zuletzt Wirbel um Aznou. Der gebürtige Spanier entschied sich kurz vor der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien für einen vorzeitigen Nationenwechsel. In der U16 und U17 war er zwischenzeitlich für den spanischen Verband , entschied sich dann aber für Marokko. Nominiert wurde er für die Endrunde dann aber nicht. (Alexander Nikel)