Barcelona-Star zeigt sich plötzlich im Bayern-Trikot – Hinweis auf Wechsel?

TikTok-Video

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Skiba schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Franck Kessie vom FC Barcelona ist auf einem TikTok-Video in einem Trikot des FC Bayern München zu sehen. Ein Hinweis auf einen Wechsel?

München – Franck Kessie vom FC Barcelona sorgt für einen Aufreger in Spanien. Der Ivorer zeigt sich auf einer Veranstaltung in einem Trikot des FC Bayern München – und das, obwohl der Mittelfeldspieler noch bis 2026 bei den Katalanen unter Vertrag steht. Ein Abgang des 26-Jährigen wird wohl schon länger diskutiert, wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, die das TikTok Video aufgriff. Kessie ist dort im aktuellen Jersey des FCB zu sehen und posiert vor der Kamera.

Franck Kessie Geboren: 19. Dezember 1996 in Ouragahio, Elfenbeinküste Aktueller Verein: FC Barcelona Position: Zentrales Mittelfeld

Hat der FC Bayern bereits mit dem FC Barcelona über einen Kessie-Wechsel verhandelt?

Ist ein Wechsel von Kessie zum FC Bayern überhaupt realistisch? Laut des Berichts möchte der Spieler zumindest nicht zurück nach Italien. Erst vergangenen Sommer wechselte der 62-fache Nationalspieler ablösefrei vom AC Mailand nach Barcelona. Die Premier League sei das auserkorene Ziel. Warum aber zeigt sich Kessie dann in einem Trikot des deutschen Rekordmeisters?

Der FC Barcelona gab gerade erst die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan bekannt. Um diesen Transfer abzuschließen, hielt sich der Direktor Profifußball von Barca, Mateu Alemany, offenbar zuletzt in München auf. Dabei könnte der 60-Jährige auch mit den Verantwortlichen des FCB zusammengetroffen sein – so die Spekulation in der Meldung der Zeitung. Zusätzlich spielen Gündogan und Kessie beide im zentralen Mittelfeld, in dem wohl nur Platz für einen der beiden wäre. Ein Kessie-Abgang wurde durch den Transfer des früheren Dortmunder nur wahrscheinlicher.

+ Franck Kessie vom FC Barcelona trägt das Trikot des FC Bayern München. © tiktok peeytonsahara2020/screenshot

Franck Kessie: Trikot vom FC Bayern und Hose von Real Madrid?

Über Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Franck Kessie ist bislang nichts bekannt. Dass der Ivorer bei einer öffentlichen Veranstaltung das Trikot der Münchener trägt, ist jedoch mindestens eine gewollte Sympathiebekundung des Spielers. Dennoch ist die Tatsache, dass Kessie das Trikot eines andere Topklubs trägt, ohne dass eine Verpflichtung offiziell ist, äußert ungewöhnlich.

Dazu wirft auch die Hose, die der 26-Jährige trägt, Fragen in Spanien auf. Die weiße Sporthose mit der Nummer acht ähnelt der von Barcelonas Erzrivalen Real Madrid. Allerdings trägt Kessie auch in der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste, die bei Auswärtspartien in Weis aufläuft, die Nummer acht. Es ist nicht eindeutig zu erkennen, welche Hose er trägt. So oder so – mit diesem Auftritt hat Kessie die Wechsel-Spekulationen um seine Person deutlich angeheizt und dabei gleichzeitig den FC Bayern mit ins Boot geholt. (jsk)

Rubriklistenbild: © tiktok peeytonsahara2020/screenshot