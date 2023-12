Eckball-Schwäche beim FC Bayern? Statistik überrascht

Von: Christoph Wutz

Drucken Teilen

Anthony Barry kam im April zu den Bayern. Seine Aufgabe: Die Standardqualität verbessern. Die Auswirkungen sind bereits jetzt erheblich.

München – Der FC Bayern hat nach wie vor gute Karten im Rennen um die Meisterschaft. Insbesondere die Offensive des Rekordmeisters um Torgarant Harry Kane überzeugt auf voller Linie und kann nach 15 Spielen starke 49 Tore vorweisen. Dabei spielen auch die Eckbälle eine entscheidende Rolle. Waren sie in den letzten Jahren immer wieder verrufen und galten als Schwäche der Münchner, sind sie in dieser Saison eine echte Waffe.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitglieder: 316.000

Eckball-Schwäche beim FC Bayern? Statistik überrascht

Bislang traten die Bayern in dieser Spielzeit 110 Eckbälle. Davon mündeten sechs in einen Torerfolg, also etwa 5,5 Prozent.

Einer starker Wert, den in der Bundesliga absolut nur Borussia Mönchengladbach (neun Tore bei 92 Eckbällen, entspricht rund 9,8 Prozent) und Spitzenreiter Bayer Leverkusen (sieben Treffer nach 105 Ecken, 6,7 Prozent) überbieten. Mehr Eckbälle als der amtierende Deutsche Meister schlug hingegen keine Mannschaft.

An den ersten 16 Spieltagen führten die Ecken von nur zwei anderen Teams in der Bundesliga zu mehr Toren als jene der Bayern (hier mit Joshua Kimmich). © Imago / kolbert-press

FCB erzielte bereits jetzt fast so viele Eckball-Tore wie in der Vorsaison

Wie viele Eckbälle brauchen die Bayern also, bis sie jubeln dürfen? In etwa jeder achtzehnte Eckstoß des Rekordmeisters führt zum Torerfolg. Auch diese Bilanz kann sich sehen lassen. Lediglich fünf Bundesligisten weisen bessere Werte vor, allen voran abermals die „Fohlen“.

Im Vergleich mit den Gesamtwerten der Vorsaison fällt auf: Die Bayern haben ihre Eckball-Torquote erheblich verbessert. In der vergangenen Spielzeit trafen sie bei 229 Eckstößen nur sieben Mal. Diese Marke, die 33 Anläufen pro Treffer entspricht, haben sie nun bereits kurz vor Ende der Hinrunde fast erreicht.

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Verdienst von Tuchel-Co Barry: Bayerns Ecken-Bilanz hat sich stark verbessert

Maßgeblich dafür verantwortlich dürfte Co-Trainer Anthony Barry zeichnen. Er war im April der erste Wunschtransfer von Thomas Tuchel und feilt mit den Bayern-Stars im Training regelmäßig an der Qualität der Standards.

Eine Verpflichtung, die sich spürbar ausgezahlt hat – auch, was die Art und Weise der Treffer anbetrifft: Erzielten die Münchner 2022/23 nur eines der sieben Ecken-Tore mit dem Kopf, fielen in dieser Saison bis dato alle derart.

Doch die gute Arbeit des englischen Assistenz-Coaches weckt andernorts Begehrlichkeiten. So könnte Barry den FC Bayern jetzt für einen Nationaltrainer-Job verlassen. (wuc)