FC Bayern hat offenbar Neuer-Nachfolger an der Angel – und langfristigen Plan mit ihm

Der FC Bayern München hält Ausschau nach einem möglichen Nachfolger für Manuel Neuer und scheint dabei fündig geworden zu sein.

München - Beim FC Bayern München herrscht seit einigen Wochen große Unruhe. Nicht nur auf dem Platz läuft es alles andere als rund, auch in der Führungsetage gibt es offenbar Unstimmigkeiten. Zwei der drei möglichen Titel hat der FCB bereits verspielt und um den dritten muss die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hart kämpfen. Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn sitzt scheinbar nicht mehr fest im Sattel und Sadio Mané fällt eher mit der Faust in der Kabine als durch seine Leistungen auf dem Platz auf.

Name Bart Verbruggen Alter 20 Verein RSC Anderlecht Position Torwart

FC Bayern München mit Interesse an niederländischem Torhüter?

Es brodelt beim FC Bayern München, dabei stehen wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Kaderplanung für die kommende Saison an. Weit oben auf der Liste steht die Frage nach der Zukunft im Tor des deutschen Rekordmeisters. Mit dem nach wie vor verletzten Manuel Neuer, seinem Ersatzmann Yann Sommer und Alexander Nübel stehen drei Keeper beim FC Bayern unter Vertrag in der kommenden Saison.

Langfristig könnte aber jemand ganz anderes die neue Nummer eins werden, denn nach Informationen der niederländische Tageszeitung Nieuwsblad besteht Interesse an Bart Verbruggen.

Bart Verbruggen vom RSC Anderlecht. © IMAGO/Marcel van Dorst

Der erst 20-Jährige steht beim belgischen Klub RSC Anderlecht unter Vertrag und zählt zu den vielversprechendsten Talenten Europas auf der Position des Torhüters. In Anderlecht hat sich der Niederländer trotz seines jungen Alters bereits einen Stammplatz zwischen den Pfosten erkämpft.

FC Bayern München hat Plan mit Verbruggen

Verbruggen durchlief die Nachwuchsabteilung von NAC Breda und wechselte 2019 für 300.000 Euro zum RSC Anderlecht. Dort entwickelte er sich rasant weiter und weist aktuell einen Marktwert in Höhe von fünf Millionen Euro auf - Tendenz steigend. Sein Vertrag in Anderlecht läuft noch bis Mitte 2025, die Verantwortlichen des belgischen Klubs sind aber gesprächsbereit was einen Transfer des 20-Jährigen angeht.

Sollte der FC Bayern München den jungen Torhüter verpflichten wollen, wäre eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro fällig, so die niederländische Tageszeitung Nieuwsblad. Der Keeper wäre für den deutschen Rekordmeister aber keine Sofortlösung. Der Plan ist, ihn zu verpflichten und direkt zu verleihen, damit er sich auf hohem Niveau weiterentwickelt und irgendwann die Nachfolge Neuers antreten kann. (smr)