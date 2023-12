FC Bayern reist zwischen zwei Bundesliga-Spielen ins Trainingslager

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern hat seinen Fahrplan für die Wochen nach der Winterpause bekanntgegeben. Dabei kommt es auf den ersten Blick zu einem Kuriosum.

München – Weihnachten genießen, abschalten, Kraft tanken. Das dürfte für die Stars des FC Bayern München nach einer kräftezehrenden Hinrunde nun erstmal im Vordergrund stehen. Da auch der Jahresabschluss mit dem 2:1-Erfolg in Wolfsburg gelang, dürfte die Stimmung bei Spielern und Verantwortlichen während der freien Zeit größtenteils positiv sein.

FC Bayern startet am 2. Januar in das Bundesliga-Jahr 2024

Bis zum 2. Januar haben die Profis um Kapitän Manuel Neuer nun frei. Genug Zeit also, um zu regenerieren und ein paar schöne Tage mit den Liebsten zu verbringen. Einen Tag nach Neujahr geht es dann mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte weiter, wie die Münchner in einer Pressemitteilung verkündeten.

Positiv für die Fans: Direkt das erste Training an der Säbener Straße wird öffentlich sein. Ab 16 Uhr sind Trainer Thomas Tuchel und seine Schützlinge dann auf dem Platz. Am 6. Januar steht dann ein Testspiel gegen den FC Basel (Schweiz) auf dem Programm, um 15.30 Uhr gastieren die Münchner im St. Jakob-Park.

Für den FC Bayern geht es vom 14. bis 18. Januar ins Trainingslager nach Faro (Portugal). © Matthias Balk/dpa

Zwischen Hoffenheim und Bremen: FC Bayern ins Trainingslager nach Portugal

Kurz darauf wird es aber ernst. Am 12. Januar eröffnet der deutsche Rekordmeister in der heimischen Allianz Arena mit der Partie gegen die TSG Hoffenheim das Bundesliga-Jahr 2024. Bevor es dann gegen Werder Bremen weitergeht, steht aber noch ein Trainingslager an.

Der Zeitpunkt dürfte auf den ersten Blick durchaus verwundern, schließlich ist die Bundesliga dann schon wieder in vollem Gange. Allerdings beträgt der Abstand zwischen den beiden Begegnungen neun Tage – daher entschlossen sich die Verantwortlichen zu einem Kurztrip in „wärmere Gefilde“. Vom 14. bis 18. Januar gastiert der FC Bayern im portugiesischen Faro, wo vor allem des Teambuilding im Vordergrund steht.

Bayern-Fahrplan für den Januar in der Übersicht

Nach der Rückkehr von der Algarveküste beginnt mit dem Bremen-Spiel direkt eine englische Woche. Am 24. Januar wird die ausgefallene Partie gegen Union Berlin wiederholt, ehe drei Tage später die Reise zum FC Augsburg ansteht. Beschließen wird den Monat ein Neujahrsempfang am 28. Januar, der als Ausgleich für die ausgefallenen Fanclub-Besuche im Dezember gilt.

2. Januar, 16 Uhr Trainingsauftakt an der Säbener Straße (öffentlich) 6. Januar, 15.30 Uhr Testspiel beim FC Basel 12. Januar, 20.30 Uhr Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim 14.-18. Januar Trainingslager in Faro (Portugal) 21. Januar, 15.30 Uhr Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen 24. Januar, 20.30 Uhr Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin 27. Januar, 15.30 Uhr Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg 28. Januar Neujahrsempfang mit Fanclubs

