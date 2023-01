„Muss auf die Kinder aufpassen“: Schweinsteiger kontert Pflaume-Idee bei TV-Auftritt

Von: Alexander Kaindl

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic legten einen sympathischen TV-Auftritt hin. Die Fußball-Legende konterte dabei auch Moderator Kai Pflaume aus.

München - Bastian Schweinsteiger (38) hat aktuell jede Menge zu tun. Bei der WM 2022 gab er zusammen mit Esther Sedlaczek vier Wochen lang ein echtes Moderatoren-Dreamteam ab. Zum Jahreswechsel posierte er in Wien mit Politikern. Und jetzt hängt er auch noch kopfüber von einem Trapez und fängt Tennisbälle!

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic zu Gast bei ARD-Show „Klein gegen Groß“

So gesehen bei der ARD-Samstagsabendshow „Klein gegen Groß“. Die deutsche Fußball-Legende stellte sich zusammen mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic (35) der Herausforderung von Katharina (11) und Daniel (12). Die Aufgabe: Während ein Teampartner die Bälle mit dem Tennisschläger zuspielt, hängt der andere kopfüber am Trapez und versucht, sie zu fangen. Den einstigen Weltklasse-Sportlern gelang das am Ende ein klein wenig besser als den jungen Kandidaten.

Schweini, der den deutschen Fußballfans als Weltmeister 2014 für immer in Erinnerung bleiben wird, zeigte einige spektakuläre Catches und lieferte einmal mehr einen tollen TV-Auftritt ab. Auf Twitter schrieb ein Fan beispielsweise: „Schweinsteiger stellt sich erstmal bei allen Begleitersonen vor: ‚Servus, bin der Basti.‘ Als ob irgendjemand ihn nicht kennt. Sehr bodenständig und sympathisch - wie immer.“

„Muss auf die Kinder aufpassen“: Schweinsteiger kontert Pflaume-Idee bei TV-Auftritt

Schweinsteiger und Ivanovic hatten über ihre sozialen Netzwerke schon angekündigt, dass sie am Abend in der ARD zu sehen sind. Ivanovic schrieb dazu in ihrer Story: „I take on every challenge with you.“ Zu deutsch: „Zusammen mit dir nehme ich jede Herausforderung an.“

Wirklich jede? Denn Gastgeber und Moderator Kai Pflaume kam da etwas in den Sinn: Nach Schweinis Trapez-Auftritt gab er vor, etwas von der Regie aufs Ohr bekommen zu haben: „Ich höre gerade: Der Cirque du Soleil hat schon angerufen und fragt nach freien Terminen bei dir.“ Schweinsteiger lächelte die Idee zum Zirkus-Auftritt locker weg und konterte: „Muss auf die Kinder aufpassen.“

Bastian Schweinsteiger kennt Felix Neureuther seit der Kindheit: Schwere Woche nach Rosi Mittermaiers Tod

Der einstige Mittelfeldspieler, der die meiste Zeit seiner Karriere für den FC Bayern München spielte, ist Vater von zwei Söhnen. Luka und Leon erblickten 2018 und 2019 das Licht der Welt. Ana Ivanovic verkündete in der Vergangenheit, dass sie ihre Kinder nicht verstehen kann, wenn Oma und Opa Schweinsteiger zu Besuch sind. Warum? Klar! Da wird bairisch gesprochen! Ivanovic, French-Open-Siegerin 2008 aus Serbien, lernt zwar die deutsche Sprache. Aber in Sachen Dialekt hat sie wohl noch Nachholbedarf.

Dafür geben sie und ihr Basti in so vielen anderen Hinsichten ein tolles Paar ab, wie auch bei „Klein gegen Groß“ wieder zu sehen war. Für Schweinsteiger selbst dürfte die vergangene Woche jedoch alles andere als leicht gewesen sein. Schließlich ist Rosi Mittermaier gestorben. Ihr Sohn Felix Neureuther, der sich mit emotionalen Worten von seiner Mutter verabschiedet hat, ist einer von Schweinsteigers ältesten Freunden. (akl)