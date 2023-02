„Fast & Furious“: Bastian Schweinsteiger zieht lustigen Schlitten-Vergleich

Ex-Bayern-Star wird zum dritten Mal Vater

Bastian Schweinsteiger ist ein Wintersport-Fan, der ehemalige Bayern-Star zeigte sich am Samstag beim Schlittenfahren in den Bergen.

München – Bei Bastian Schweinsteiger läuft es derzeit prächtig. Der ehemalige Profi des FC Bayern München verkündete gemeinsam mit seiner Frau Ana Ivanovic unter der Woche weiteren Nachwuchs, die beiden erwarten ihr drittes Kind. Nur wenig später zeigte sich der ARD-Experte schon wieder sportlich in den Bergen – und zwar beim Schlittenfahren. Der 38-Jährige zog dabei einen lustigen Vergleich.

Bastian Schweinsteiger: Ex-Bayern-Star zeigt sich beim Schlittenfahren auf der Piste

Schweinsteiger ist ein Kind des Wintersports, das ist bereits bekannt. Der in Kolbermoor geborene Oberbayer war in seiner Kindheit und frühen Jugend ein äußerst talentierter Skifahrer und ging gemeinsam mit Bruder Tobias für den WSV Oberaudorf an den Start. Im Winter 1997/98 verabschiedete sich „Schweini“ mit einem letzten Start beim Inngau-Sparkassen-Cup jedoch endgültig vom Skirennsport und wechselte im Sommer 1998 vom TSV 1860 Rosenheim in die Nachwuchsakademie des FC Bayern, wo er die nächsten siebzehn Jahre verbrachte.

Darum verwundert es auch nicht, dass sich Schweinsteiger in seiner Freizeit des Öfteren noch auf Pisten anzutreffen ist. So auch am Samstag, wie das Instagram-Profil des ehemaligen Nationalspielers verrät. Schweinsteiger zeigte sich nämlich in Winter-Kleidung und Sonnenbrille beim Schlittenfahren auf in den Bergen, auf dem Gefährt sitzend zog er einen lustigen Vergleich und schrieb „Fast & Furious Winter-Edition“ unter den Beitrag.

Bastian Schweinsteiger: ARD-Experte spielt „Fast & Furious“ auf dem Rodelberg nach

Ob sich der Weltmeister von 2014 auf dem Rodelberg ähnlich rapide und sehenswert fortbewegt wie Actionheld Vin Diesel in der beliebten Street-Racing-Filmreihe „Fast & Furious“, kann nur er selbst wissen. Videos vom Schlittenfahren teilte Schweinsteiger nämlich nicht. Angesichts seiner bald bevorstehenden Verpflichtungen als Vater eines Babys wird er aber wohl nicht allzu ungestüm den Hang hinunter geflitzt sein.

Bastian Schweinsteiger: Fans wollen Aufenthaltsort herausfinden – und sind wohl nah dran

Bei den Followern kommt der Beitrag super an, „mega Kerl, mega Foto, mega Co-Kommentator“, oder „Geiler Schlitten“, schreiben die Fans etwa unter das Foto. Uneinigkeit besteht allerdings in der Bestimmung des Ortes, an dem das Rodel-Bild aufgenommen wurde. „Wilder Kaiser?“, fragt ein Nutzer, ein zweiter antwortet: „Kitzbühel“. Auch die übrigen User vermuten den Aufenthaltsort in der Nähe der Tiroler Gemeinde. „Skiroute Schrandelhof“, meint einer, „Westendorf“, tippt ein anderer.

Wo Schweinsteiger seine Freizeit verbringt, löst er selbst jedoch nicht auf. Dass er sich öfter in Tirol aufhält, ist allerdings kein Geheimnis, in den letzten Jahren hat er gemeinsam mit seiner Frau in der Oberwindau in Westendorf ein Grundstück gekauft und ein Haus darauf gebaut. (ajr)

Rubriklistenbild: © Svcreenshot Instagram (@bastianschweinsteiger)