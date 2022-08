Schweinsteiger macht Urlaub in der „Heimat“: Fans rätseln über genauen Aufenthaltsort

Von: Patrick Mayer

Urlaub in Oberbayern: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. © Screenshot Instagram@bastianschweinsteiger

Bastian Schweinsteiger postet bei Instagram fleißig Fotos aus München und aus Oberbayern. Doch bei einem Bild kommen seine Follower einfach nicht drauf, wo es entstanden ist. Die Debatte läuft.

München - Er wurde in Kolbermoor geboren, wuchs im Landkreis Rosenheim auf, wo er in Brannenburg zur Schule ging. Als Jugendlicher kam er in die Landeshauptstadt, wo er sich als 14-Jähriger dem FC Bayern anschloss.

Bastian Schweinsteiger: Zwischen München und Rosenheim - mehr Oberbayern geht nicht

Jenem Klub aus der Säbener Straße in München, zu dessen Ikonen er heute zählt. Mehr Oberbayern geht nicht. Die Rede ist freilich von Bastian Schweinsteiger, dem einstigen Publikumsliebling aus der Allianz Arena und Fußball-Weltmeister von 2014.

Zwischen 1998 und 2015 spielte der heute 38-Jährige für seine Bayern, ehe er zu Manchester United nach England und von dort nach Chicago in die USA ging.

Bis heute gilt der frühere Kapitän des DFB-Teams als Identifikationsfigur des FC Bayern schlechthin. Nicht zuletzt wegen seiner Herkunft. Überliefert ist etwa, wie er in München immer wieder über den Viktualienmarkt flanierte. Oder wie er seinen Kaffee montagmorgens inmitten der Einwohner auf dem Gärtnerplatz in der Isarvorstadt trank, wo er um die Ecke seine Wohnung hatte.

Bastian Schweinsteiger: Ex-Bayern-Star zu Besuch in München und in Oberbayern

Hauptsächlich lebt der Ex-Fußball-Star mit seiner Frau Ana Ivanovic (einstiger Tennis-Star) und seinen beiden Söhnen heute auf Mallorca. Doch: In diesen Tagen besucht „Basti“ wieder die Isarmetropole. So stellte Schweinsteiger auf seinem Instagram-Account die englische Version seiner Biografie „One of you“ („Einer von euch“) mit einem Video aus dem Englischen Garten und aus dem Hofgarten vor. Flankiert von atmosphärischen Fotos vom Friedensengel mit Blick über die Isar hinweg auf die Prinzregentenstraße.

So schön, so gut. Ein anderes Foto sorgte indes für großes Rätselraten. Denn: Schweinsteiger postete am Sonntag (21. August) ein Bade-Motiv von einem oberbayerischen See. Dazu schrieb er schlicht: „Heimat“. Aber: Der Hintergrund ist undeutlich und unscharf, weil der Fokus auf dem Ex-Fußballer selbst liegt. Deshalb ist letztlich unklar, um welchen See es sich genau handelt.

Chiemsee oder Tegernsee? Debatte über Schweinsteiger-Foto bei Instagram

Viele seiner 13,5 Millionen Follower (Stand 22. August 2022, 13.45 Uhr) beteiligen sich am Rätsel, um welchen See es sich denn nun dreht. Die Berge im Hintergrund und die Weitläufigkeit des Wassers führen zwangsläufig zu den Antworten Chiemsee und Tegernsee. Die Verwirrung perfekt macht jedoch, dass Schweinsteigers Heimatort Kolbermoor in Südbayern genau zwischen beiden genannten Seen liegt, weswegen die Aussage „Heimat“ als Hinweis nicht genügt.

Theoretisch wäre somit auch der Schliersee möglich, dafür ist der See im Hintergrund aber mutmaßlich zu groß. Und während der frühere Bayern-Spieler weiter Urlaub in seiner oberbayerischen Heimat macht, läuft die Debatte zum Posting auf seinem Instagram-Account. Die richtige Antwort lieferte Schweinsteiger selbst zunächst nicht. (pm)