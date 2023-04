Retter des FC Bayern: Fans fordern Schweinsteiger als Nachfolger von Kahn und Brazzo

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Bastian Schweinsteiger genießt einen Spaziergang in den Bergen. Die Fans des FC Bayern fordern die Rückkehr der Vereinsikone zu seinem Ex-Klub.

München – Das war wohl nicht die Absicht von Bastian Schweinsteiger gewesen. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München wollte seine Fans mit einem Foto von sich beim Wandern in den Bergen auf dem Laufenden halten. Angesichts der Krise seines Ex-Klubs forderten aber viele Beobachter Schweinsteigers Hilfe bei den Bayern ein.

Bastian Schweinsteiger Alter: 38 Jahre (1. August 1984) Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

FC Bayern tief in der Krise – Schweinsteiger genießt Spaziergang in den Bergen

Der FC Bayern scheint seit der Freistellung von Julian Nagelsmann und der Übernahme des neuen Trainers Thomas Tuchel eine komplette Saison innerhalb weniger Wochen in den Sand zu setzen. Nach dem Scheitern im DFB-Pokal und der Champions League - jeweils im Viertelfinale - ist nun auch die Tabellenführung futsch, der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund beträgt fünf Spieltage vor Schluss zwei Punkte.

Während an der Säbener Straße die Alarmglocken schrillen, genießt Vereinsikone Bastian Schweinsteiger weiterhin in aller Seelenruhe sein Privatleben. Der 38-Jährige hat sich seit seinem Karriereende 2019 aus dem Fußball-Geschäft zurückgezogen, arbeitet lediglich hin und wieder als TV-Experte der ARD. Am vergangenen Wochenende war Schweinsteiger in den Bergen unterwegs.

Bayern-Fans fordern die Rückkehr von Bastian Schweinsteiger als Nachfolger von Oliver Kahn oder Hasan Salihamidzic. © Bastian Schweinsteiger/Instagram/Jan Huebner/Imago

Schweinsteiger in den Bergen unterwegs: Fans fordern Rettung des FC Bayern

„10.000 Schritte pro Tag“, schrieb Schweinsteiger auf Englisch zu einem Foto von sich auf Instagram mit einem Berg-Panorama im Hintergrund. Offenbar versucht sich der gebürtige Kolbermoorer mit einem Spaziergang im flachen Gebirge fit zu halten. „Sieht nach Allgäu aus...“, vermutet ARD-Kommentator Bernd Schmelzer. Andere Fans tippen auf Bayrischzell oder Westendorf in Tirol. Schweinsteiger lebt mit seiner Frau Ana Ivanovic und den beiden Söhnen in Kitzbühel.

Allerdings ging es in den Kommentaren auch um die Krise beim FC Bayern. Viele Fans wünschen sich Schweinsteiger offenbar in einer Führungsposition bei seinem Ex-Klub, die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic stehen schwer unter Druck und müssen am Saisonende um ihren Job zittern.

Schweinsteiger von Bayern-Fans als Nachfolger von Kahn oder Brazzo gefordert

„Hör auf zu laufen und hilf den FC Bayern zu retten. Wir brauchen jemanden wie dich da im Management“, forderte etwa ein Fan. Ein anderer User kreidet die Probleme beim FC Bayern wohl Sportvorstand Hasan Salihamidzic an: „Gut siehst du aus! Aber was ist bloß aus deinen Bayern geworden? Hätte man wirklich den Julian Nagelsmann entlassen müssen? Liegt das Problem nicht doch bei Brazzo?“

Eine Rückkehr Schweinsteigers zum FC Bayern ist angesichts der aktuellen Situation beim Rekordmeister keineswegs ausgeschlossen. Am Saisonende entscheiden diese acht Männer über die Zukunft von Kahn und Brazzo. (ck)