Bastian Schweinsteiger spielt im Schnee und fordert Thomas Müller heraus

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger jongliert einen Schneeball und veräppelt ausgerechnet Thomas Müller. Der Ex-Mitspieler durchlebt keine einfache Zeit beim FC Bayern.

München - Bastian Schweinsteiger hat die Fußballschuhe schon vor längerer Zeit an den Nagel gehängt. Dass der Weltmeister das Kicken auch über drei Jahre nach seinem Karriereende nicht verlernt hat, beweist er nun seinen Fans. Schweinsteiger spielt im Schnee und jongliert dabei gekonnt einen kleinen Schneeball. Eine Spitze gegen seinen früheren Teamkollegen beim FC Bayern Thomas Müller kann er sich dabei nicht verkneifen.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 in Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Winter-Fan Bastian Schweinsteiger zeigt sich gerne im Schnee

Bastian Schweinsteiger hat sich mittlerweile ins Privatleben zurückgezogen und genießt die Zeit mit seiner Familie. Während der 38-Jährige regelmäßig als TV-Experte in der ARD bei Länderspielen oder dem DFB-Pokal zu sehen ist, steht Ehefrau Ana Ivanovic, die das dritte gemeinsame Baby erwartet, neuerdings bei dm hinter der Kasse, um ihre eigene Produktreihe zu vermarkten.

Schweinsteiger, einst Publikumsliebling beim FC Bayern, hält seine Fans auch nach der Karriere über seine sozialen Netzwerke stets auf dem laufenden, was in der Schweini-Welt Neues passiert. Dabei fällt auf, dass sich der gebürtige Kolbermoorer besonders im Winter gerne in der Natur und den Bergen aufhält. Zuletzt sorgte ein Schweinsteiger-Wochenende für Fan-Diskussionen, zudem zog Schweinsteiger einen lustigen Schlitten-Vergleich.

Bastian Schweinsteiger jongliert einen Schneeball und foppt seinen ehemaligen Bayern-Mitspieler Thomas Müller. © Bastian Schweinsteiger/Instagram/Sven Hoppe/dpa

Bastian Schweinsteiger spielt im Schnee und foppt Thomas Müller

In seinem neuen Beitrag auf Instagram zeigt sich Schweinsteiger erneut im Schnee, kein Wunder beim neuerlichen Winter-Einbruch in Bayern. Der frühere Mittelfeldspieler zeigt, dass er nichts verlernt hat und hält auf einem Foto eine Mini-Schneekugel hoch.

„Ich kann diesen Schneeball öfter jonglieren als Thomas Müller einen Fußball“, schreibt Schweinsteiger spitzbübisch Richtung seines Kumpels aus alten Bayern-Tagen, der nicht als Technik-Genie bekannt ist. Ob Müller diese Herausforderung annehmen wird? Wie oft Schweini das vermutlich selbst gebaute Schneegerät jonglieren konnte, ist allerdings nicht bekannt. Die Lacher auf Seiten seiner Fans sind ihm aber sicher.

Schweinsteiger nimmt früheren Bayern-Kollegen Müller aufs Korn

Dass sich Schweinsteiger gerade in diesen Tagen einen fiesen Spruch gegenüber Müller erlaubt, mag zum Teil überraschen. Der Ur-Bayer durchlebt keine einfachen Zeiten und hat zuletzt beim FC Bayern seinen Stammplatz verloren. Zuletzt in Paris wurde Müller spät eingewechselt und in Mönchengladbach nach der Roten Karte für Upamecano früh ausgewechselt.

Andrerseits hat sich Müller nach seinem Wechsel-Drama bereits zu Wort gemeldet und blickt positiv in die Zukunft. Zudem soll es eine Aussprache gegeben haben, Trainer Julian Nagelsmann garantiert einen Müller-Einsatz im Spitzenspiel gegen Union Berlin. Über die Schweinsteiger-Spitze dürfte demnach auch Müller herzlich lachen können, der nächste Konter lässt bestimmt nicht lange auf sich warten. (ck)