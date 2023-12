Schweinsteiger mitten in München auf Weihnachtsmarkt – Fans lästern über unglückliches Detail

Von: Armin T. Linder

Bastian Schweinsteiger zeigte sich unlängst auf den Straßen Münchens und einem Weihnachtsmarkt. Viele feiern den Auftritt, manche schauen genau hin.

München – Weihnachtsmärkte rufen in vielen Menschen Begeisterung hervor. Das dürfte an der Mischung aus Besinnlichkeit, Geselligkeit, Heißgetränken und anderen Leckereien liegen. Diesem Lockruf folgen nicht nur Normalbürger, sondern auch Promis. Das zeigt sich an einer Fotoserie, die Bastian Schweinsteiger kürzlich bei Instagram gepostet hat: Er besuchte einen Weihnachtsmarkt mitten in München!

Bastian Schweinsteiger: Foto-Serie aus München zeigt ihn auf dem Weihnachtsmarkt

„Mei is des schee“, schreibt er zu drei Bildern, die ihn Anfang Dezember im zu der Zeit noch ziemlich verschneiten München zeigen. Auf dem ersten steht er auf in einer vereisten Straße in der Innenstadt mit der Frauenkirche im Hintergrund, scheint mit den Händen einen Schneeball zu formen. Auf dem zweiten und dritten Foto (diese sehen Sie durch Wischen/Klick auf die Pfeile) dann ein überraschender Anblick: Schweinsteiger auf dem Weihnachtsmarkt (oder Christkindlmarkt, wie es in Bayern überwiegend heißt). Wo er sich irgendein nicht genau zu erkennendes Winter-Schmankerl schmecken lässt.

Bastian Schweinsteiger genießt München – samt Weihnachtsmarkt-Besuch

Mehr als 80.000 Likes (Stand 15 Dezember) sammelten die ungewöhnlichen Anblicke. Einige Münchner springen darauf an. „Viel Spaß in München“, „Schön, dass München dich wieder hat“ oder „München ist halt in der Zeit schon so schön“, schreiben sie. „Wo ist das?“, will ein Fan wissen. „Kardinal-Faulhaber-Straße in München, führt zum Hotel Bayerischer Hof“ und „Im Innenhof von der Residenz (Odeonsplatz)“, liefern Ortskundige die Aufklärung für die verschiedenen Fotos.

Ein anderer hat die skurrilen Szenen rund um den „Wetten, dass..?“-Auftritt Schweinsteigers mit Ehefrau Ana Ivanovic nicht vergessen und kommentiert: „Bastian Schweighöfer.“ Übrigens war auch Thomas Gottschalk unlängst im Münchner Schnee unterwegs.

Ein weiterer Fan äußert Verwunderung, dass jemand wie Schweinsteiger einfach so auf den Weihnachtsmarkt kann. Er dürfte ziemlich sicher erkannt worden sein, aber davon ist auf den Fotos nichts zu erkennen. Ein bisschen Tarnung gab es mit Kapuze, aber eben nur ein bisschen. „Musst du dir da nicht nen Schnurrbart hinkleben? Einfach so in Minga aufm Christkindlmarkt“, so der Kommentar.

Bastian Schweinsteiger genoss den Winter kürzlich in München. © Bastian Schweinsteiger bei Instagram

Falsche Schuhe! Mehrere Fans schauen bei Bastian Schweinsteiger genau hin

Mancher schaut sogar GANZ genau hin. Mehrere Fans richten nämlich ihren Blick auf Schweinsteigers Füße, besser gesagt seine Schuhe. Eine Person witzelt: „Basti, eindeutig falsche Schuhe an. Die trage ich aber auch. Immer nass und schön rutschig.“

Der Fan ist damit nicht allein. „Perfekte Schuhe für den Schnee“, lacht eine weitere über das Detail. Tatsächlich könnte der 39-Jährige nasse Füße in seinen Sportschuhen bekommen haben. „Nur die Harten kommen in den Garten!?“, so das Fazit des Kommentars. Alles andere als hart zeigt sich Bastian Schweinsteiger bei der Fahrrad-Auswahl – und musste sich dafür schon Spott gefallen lassen. (lin)