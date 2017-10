Batista Meier schnürt Derby-Dreierpack gegen Haching

Der Titelverteidiger gibt sich weiter keine Blöße. Auch im letzten Spiel vor der zweiwöchigen Spielpause wegen der U-17-Weltmeisterschaft vom 6. bis 28. Oktober in Indien ließen die B-Junioren des FC Bayern keine Zweifel aufkommen, dass nach dem deutschen Meistertitel in der Vorsaison auch in dieser Spielzeit mit ihnen zu rechnen ist.

Zwar führt nach acht Partien weiter der punktgleiche VfB Stuttgart die Tabelle der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest an, der Nachwuchs des Rekordmeisters aber ließ auch am Sonntag nicht locker und besiegte die SpVgg Unterhaching im Derby mit 4:0. Im Hachinger Stadion an der Grünauer Allee durfte sich der dreifache Torschütze Oliver Batista Meier (39., 51., 53.) als Held des Tages feiern lassen, den vierten Bayerntreffer steuerte Yannick Brugger bei (48.).

Da die Begegnung wegen der U-17-WM vom 16. Spietag vorverlegt wurde, waren sich die beiden Teams nur fünf Wochen nach dem Hinspiel erneut gegenübergestanden. Am „FC Bayern Campus“ an der Ingolstädter Straße hatte sich der Nachwuchs des Rekordmeisters ebenfalls durchgesetzt. Ende August allerdings hatte Holger Seitz’ Mannschaft bis in die Schlussminute auf Justin Butlers goldenen Treffer warten müssen. Im Rückspiel am Sonntag eröffnete der 16-jährige Deutsch-Brasilianer Batista Meier, der nun bereits zwölf Saisontore verbucht, kurz vor dem Halbzeitpfiff den Torreigen, der Rest wurde in der ersten Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff erledigt. In jener Phase habe der amtierende Deutsche Meister „bewiesen, welch hohe Qualität er besitzt“, erkannte auch der Hachinger U-17-Trainer Ognjen Zaric an. Sein 42-jähriges Pendant indes honorierte, dass sein Team „gerade in der zweiten Halbzeit einen starken Auftritt gezeigt, konsequent verteidigt und in der Offensive effektiv agiert“ hätte. Mit erst drei Gegentoren stellt der Bayern-Nachwuchs die beste Defensive der Liga, dennoch weist Spitzenreiter VfB das um fünf Treffer bessere Torverhältnis auf. Während also Seitz weiter von der Titelverteidigung träumen darf, liegt der 28-jährige Zaric mit seinem Team im Kampf um den Klassenerhalt weiter gut im Rennen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze allerdings schrumpfte auf zwei Zähler.

Mit Lars Lukas Mai und Alexander Nitzl, beide erst 17 Jahre alt, aber schon in der U19 aktiv, können dagegen in den nächsten Wochen auch zwei Akteure des Rekordmeisters internationale Erfahrungen sammeln. Mit der DFB-Auswahl brachen sie in Richtung Indien auf, am 7. Oktober treffen sie dort zum Auftakt auf Costa Rica. Drei Tage später geht es gegen den Iran und am 13. Oktober tritt die deutsche U17 gegen Guinea an. Alle drei Partien werden im Westen des indischen Subkontinents ausgetragen.

Für die B-Junioren des FC Bayern steht am 14. Oktober zuhause gegen den 1. FC Nürnberg die nächste Ligabegegnung auf dem Programm. Einen Tag später empfängt Unterhaching die Stuttgarter Kickers zum Kellerduell. Die beiden schweren Partien gegen den FC Bayern immerhin haben die jungen Hachinger nun bereits hinter sich.

Quelle: fussball-vorort.de