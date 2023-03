Elfmeter-Wahnsinn in Leverkusen: FC Bayern patzt vor BVB-Kracher

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern büßt durch eine Niederlage in Leverkusen den ersten Platz an Borussia Dortmund ein. Bei Bayer 04 kassieren die Münchner gleich zwei Elfmeter. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Bayer Leverkusen - FC Bayern 2:1 (0:1)

Münchner verlieren Tabellenführung an den BVB: Zwei Elfmeter besiegeln Niederlage gegen die „Werkself“.

Die Bundesliga-Pleite der Bayern in Leverkusen im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern ist nach 25 Spieltagen nicht mehr Tabellenführer der Bundesliga. Die Münchner verloren ihr Auswärtsspiel am Sonntagabend bei Bayer Leverkusen nach zwischenzeitlicher Führung 1:2 und sind mit 52 Punkten nur noch Zweiter hinter Borussia Dortmund (53). Joshua Kimmich hatte den Rekordmeister vor 30.210 Zuschauern nach 22 Minuten in Führung gebracht, Exequiel Palacios drehte das Ergebnis durch zwei verwandelte Foulelfmeter (56./73.).

Treffsicher: Leverkusens Exequiel Alejandro Palacios verwandelt seinen zweiten Elfmeter gegen den FC Bayern. © IMAGO / Nordphoto

Kurios: Schiedsrichter Tobias Stieler hatte vor beiden Strafstößen dem jeweils gefoulten Amine Adli die Gelbe Karte wegen angeblicher „Schwalbe“ gezeigt. Beide Male schaltete sich der VAR aus Köln wegen der Fehlentscheidung ein, Stieler nahm die Verwarnungen gegen den Angreifer zurück und zeigte stattdessen im zweiten Schritt auf den Elfmeterpunkt. Für die Bayern steht nach der Länderspielpause am 1. April nun das absolute Bundesliga-Topspiel gegen den BVB an. Verlieren die Münchner in der heimischen Arena, würden sie vier Punkte hinter den Westfalen liegen.

Aufstellung Bayer: Hradecky - Frimpong (90.+5 Fosu-Mensah), Kossounou, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay, Palacios - Diaby (90. Tah), Wirtz (84. Hlozek), Adli (84. Bakker) Aufstellung Bayern: Sommer - Pavard (57. Stanisic), de Ligt, Upamecano - Cancelo (46. Gnabry), Kimmich, Goretzka (77. Tel), Davies - Sané - Müller (46. Musiala), Mané (46. Coman) Tore: 0:1 Kimmich (22.), 1:1 Palacios (56./Elfmeter), 2:1 Palacios (73./Elfmeter)

90. Minute + 8: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern verliert in Leverkusen und büßt damit nach 25 Spieltagen die Tabellenführung an Borussia Dortmund ein.

90. Minute + 6: Uhhhhhhh ... de Ligt und Kossounou rauschen zusammen. Der Bayer-04-Abwehrspieler muss behandelt werden. Eigentlich ist die Nachspielzeit von fünf Minuten schon abgelaufen.

90. Minute + 5: Wechsel bei Leverkusen: Fosu-Mensah wird für Frimpong eingewechselt.

90. Minute + 3: Gefährlicher Konter der „Werkself“! Hincapie visiert die lange Ecke an - und schießt vorbei!

90. Minute + 2: Bayern!!! Sané schickt Gnabry mit einem feinen Pass durch die Gasse. Der Schwabe legt sich den Ball aber zu weit vor und scheitert aus spitzem Winkel an Hradecky. Da war der erste Kontakt nicht gut ...

90. Minute: Wechsel bei Leverkusen: Coach Alonso nimmt Stürmer Diaby runter und stärkt die Defensive mit der Einwechslung von Tah.

88. Minute: Gefährlich! Sané scheitert mit einem Schuss an Hradecky, der zudem einen Lupfer von Davies über die Latte lenkt.

87. Minute: Coman versucht es mit einem Abschluss. Der ist aber viel zu harmlos und geht deutlich neben das Tor. Den Münchnern rennt die Zeit förmlich davon. Wird der BVB der große Nutznießer?

84. Minute: Doppel-Wechsel bei Leverkusen: Elfmeter-Rausholer Adli und Wirtz werden von Alonso ausgewechselt. Hlozek und Bakker dürfen ran.

81. Minute: Von den Bayern kommt aktuell wenig. Dabei liegen sie zurück. Mit diesem Ergebnis bliebe Borussia Dortmund vor dem Spitzenspiel am 1. April in München Tabellenführer.

77. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann bringt den jungen Tel für den Sturm. Goretzka darf in die Kabine.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Palacios trifft erneut aus elf Metern

73. Minute: Tor! Bayer Leverkusen - FC Bayern 2:1, Torschütze: Palacios (Elfmeter). Der Argentinier wählt wieder die linke Ecke und trifft platziert. Riesen-Jubel in der Arena, die Münchner liegen hinten.

72. Minute: Erneut Elfmeter gegen Bayern! Erneut fällt Adli im Strafraum. Upamecano rutscht in ihn rein und legt ihn regelrecht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Er holt den nächsten Strafstoß für Bayer 04 raus! Klares Foulspiel! Zuerst zeigt Stieler Adli die Gelbe Karte wegen einer angeblichen Schwalbe. Doch erneut schaltet sich, wie vorhin, der VAR ein. Stieler nimmt wieder seine erste Entscheidung zurück und gibt den Elfmeter.

68. Minute: Die Chance für Musiala! Der Youngster schüttelt Andrich ab und zieht mit Dynamik an den ersten Pfosten. Er schießt den Ball aber flach am langen Eck vorbei. Starke Einzelaktion!

63. Minute: Die Bayern bekommen keinen Fluss in ihr Spiel. Gnabry und Coman können keinen Druck auf das Tor aufbauen. Ist für Bayer 04 noch mehr drin?

59. Minute: Jetzt ist das Publikum da! Die Fans pushen die Truppe von Bayer 04. Die Bayern wirken dagegen aktuell etwas verunsichert. Wie werden sie reagieren?

57. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann nimmt Pavard nach dessen Fehler gegen Adli runter. Stanisic ersetzt den Franzosen in der Abwehr. Damit dürfte Nagelsmann auch auf eine Viererkette umstellen.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Pavard verschuldet gegen Adli einen Elfmeter

56. Minute: Tor! Bayer Leverkusen - FC Bayern 1:1, Torschütze: Palacios (Elfmeter). Der Ausgleich für die „Werkself“! Palacios macht den Ball sicher unten links rein. Keine Chance für Sommer. Jetzt wird es richtig spannend!

54. Minute: Strafstoß! Uiuiuiui ... wieder eine knifflige Szene! Adli fällt im Münchner Strafraum. Es wird hektisch diskutiert. Pavard tritt dem Bayer-Angreifer auf den Fuß, klar sichtbar. Referee Stieler gibt Elfmeter, nachdem sich der VAR eingeschaltet hat.

49. Minute: Vorsicht! Leverkusen mit der Konterchance. Doch der freie Mann wird an der Box nicht gesehen. Da war mehr drin.

48. Minute: Bei Leverkusen war Wirtz in der ersten Halbzeit angeschlagen. Dennoch kehrt das große Versprechen des deutschen Fußballs auch nach dem Seitenwechsel auf den grünen Rasen zurück.

46. Minute: Dreifach-Wechsel bei den Bayern: Gnabry, Musiala und Coman kommen auf den Platz. Mané, Müller und Cancelo bleiben dafür in der Kabine.

46. Minute: Weiter geht es in Leverkusen!

Intensives Bundesliga-Spiel: Bayer Leverkusen gegen Bayern. © IMAGO / Beautiful Sports

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Münchner führen zur Pause knapp

45. Minute + 2: Pause in Leverkusen! Die Münchner gehen mit einer knappen Führung in die Kabine.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit in der Bay-Arena.

40. Minute: Müller spricht immer wieder mit Cancelo. Er fordert den Portugiesen auf, bei Ballbesitz Leverkusen höher zu stehen.

36. Minute: Bayern forciert den Druck. Leverkusen steht aber kompakt und verteidigt mit viel Aufwand. Leverkusen schlägt sich gut, kommt aber nicht mehr zwingend vor das Tor der Gäste.

32. Minute: Die Münchner kontrollieren jetzt das Spiel. Torchancen der Bayern bleiben trotz der Führung aber Mangelware.

27. Minute: Uhhhhhh ... knifflige Szene! Kimmich kommt im Münchner Strafraum zu Fall. Demirbay rutscht dem Nationalspieler auf dem sehr nassen Rasen von hinten rein. Er sieht für das klare Foul aber nicht mal die Gelbe Karte.

Torschütze des FC Bayern in Leverkusen: Joshua Kimmich. © IMAGO/Siegfried Wensierski

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Kimmich bringt München in Führung

22. Minute: Bayer Leverkusen - FC Bayern 0:1, Torschütze: Kimmich. München gnadenlos! Die Bayern erzielen mit ihrer ersten richtigen Torchance die Führung. Cancelo flankt von rechts auf den zweiten Pfosten. Goretzka legt die Kugel überlegt in den Rückraum ab, wo Kimmich angerauscht kommt. Der Schwabe hält voll drauf - und hat Glück, dass der Ball abgefälscht wird.

20. Minute: Beim FC Bayern geht noch nicht wirklich viel zusammen. Müller spielt sehr vorsichtig. Sané kann hinter den Spitzen noch kein Tempo reinbringen. Aktuell würde der Punkt dennoch für die Rückeroberung der Tabellenführung reichen.

16. Minute: Vorsicht! Wieder der schnelle Konter der Rheinländer. Frimpong geht in die Box, lässt Davies ins Leere laufen. Er versucht es mit einem Flachschuss auf die kurze Ecke. Goalie Sommer lenkt den Ball um den Pfosten.

15. Minute: Gefährlicher Konter der „Werkself“! Davies klärt einen Flankenball nach einem Konter gerade noch so. Diaby setzt den Nachschuss deutlich neben den linken Pfosten.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Bayer 04 setzt die Münchner unter Druck

13. Minute: Die Bayern können sich aus dem Druck etwas befreien. Richtig Zug zum Tor haben die Münchner aber noch nicht. Müller verliert im Vorwärtsgang den Ball.

10. Minute: Tückisch! Demirbay bringt einen Eckball direkt auf das Tor. Sommer muss sich ganz lang machen, um die Kugel über die Latte zu lenken.

8. Minute: Bayer 04 presst vorne früh drauf. Die Rheinländer wollen die Bayern offensichtlich erst gar nicht in deren gefürchtetes Angriffsspiel kommen lassen. Hinten steht Leverkusen bislang solide.

5. Minute: Leverkusen kommt gefährlich vor den Fünfmeterraum. Doch wegen eines Stürmerfouls von Wirtz gegen Kimmich wird die Szene vom Schiri abgepfiffen.

3. Minute: Diaby schickt Adli. Doch Pavard läuft den Angreifer an der Eckfahne ab. Bayer 04 schiebt mit fast allen Mann in die Münchner Hälfte. Der FCB spielt dagegen anfangs abwartend.

1. Minute: Los geht es in Leverkusen!

Stimmungsvoll: die Fans von Bayer 04 gegen die Bayern. © IMAGO / Beautiful Sports

Update vom 19. März, 17.25 Uhr: Kann der FC Bayern das fulminante 6:1 (4:1) des BVB gegen Köln seinerseits in Leverkusen beantworten? In fünf Minuten wird das Sonntagabendspiel der Bundesliga angepfiffen - und gegen 19.20 Uhr wissen wir mehr.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Julian Nagelsmann bringt wohl eine Dreierkette

Update vom 19. März, 17.05 Uhr: Viererkette oder Dreierkette? Viel spricht dafür, dass Bayern-Coach Nagelsmann heute taktisch eine Abwehrreihe mit drei Mann auf den Rasen schickt. Eine Formation, die sich bei Ballverlust mit Cancelo rechts und Davies links in eine Fünferkette verschiebt.

DAZN-Experte Michael Ballack, früher selbst Spieler in München, scheint eher ein Fan der Viererkette zu sein. Denn, werde die „Dreierkette zu einer Fünferkette, dann rennst du im Mittelfeld so ein bisschen hinterher“, sagt er kurz vor der Partie. Zwar fehle bei einer Viererkette „ein Spieler in der Offensive“, meint er, dennoch sei „Bayern meiner Meinung nach eine Viererketten-Mannschaft“. Gegen Paris hatte Nagelsmann die defensive Formation zwischendrin auch mal getauscht.

Entweder ist es in der Bewertung von außen alles supergut oder alles superschlecht. Dazwischen gibt es nichts.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Julian Nagelsmann lässt mit Interview aufhorchen

Update vom 19. März, 16.45 Uhr: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ließ vor dem Leverkusen-Spiel mit einem Interview für die Welt am Sonntag aufhorchen. Unter anderem erklärte der 35-jährige Oberbayer, an welchem Punkt er einen Rücktritt in Betracht ziehen würde. Dieses Versprechen habe er sogar seiner Mutter gegeben.

„Ich habe mir vor meinem Wechsel natürlich gedanklich ausgemalt, was mich als Bayern-Trainer erwarten könnte, und mir dazu auch umfangreiche Informationen geholt. Worauf man sich aber nicht komplett vorbereiten kann: Was für ein extremes Schwarz-Weiß-Denken es mitunter gibt“, sagte er: „Entweder ist es in der Bewertung von außen alles supergut oder alles superschlecht. Dazwischen gibt es nichts.“

Nagelsmann erzählte: „Als ich mit 28 Jahren Bundesligatrainer wurde, habe ich meiner Mutter gesagt: Sollte der Druck in diesem Geschäft irgendwann so groß werden, dass die Leute fordern, dass ich mich verstellen muss - dann mache ich es nicht mehr.“

Update vom 19. März, 16.25 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Nagelsmann setzt mit Gnabry, Coman und Musiala gleich drei bewährte Offensivkräfte auf die Bank. Dafür spielt Stürmer Mané von Beginn an. Goalgetter Choupo-Moting fehlt nach wie vor wegen hartnäckiger Rückenprobleme.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Münchner wegen BVB unter Druck

Erstmeldung vom 19. März: München/Leverkusen - Die Fußball-Bundesliga ist wieder richtig spannend. Durch das 6:1 (4:0) von Borussia Dortmund (53 Punkte) gegen den 1. FC Köln ist das Meister-Duell mit dem FC Bayern (52 Punkte) auch durch die Klarheit des gestrigen Ergebnisses so richtig entfacht.

An diesem Sonntag (17.30 Uhr) muss der deutsche Rekordmeister nun erstmal bei Bayer Leverkusen ran, ehe am 1. April nach der Länderspielpause in der Münchner Allianz Arena das absolute Spitzenspiel gegen den BVB steigt.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Matthijs de Ligt, Leroy Sané und Leon Goretzka droht Gelbsperre

Matthijs de Ligt, Leroy Sané und Leon Goretzka stehen bei jeweils vier Gelben Karten – ihnen droht bei einer weiteren Verwarnung gegen die „Werkself“ eine Sperre im Bundesliga-Kracher gegen die Westfalen.

FCB-Coach Julian Nagelsmann betonte dennoch, dass er die formstärksten Spieler bringen wolle und es erstmal darum gehe, Bayer 04 zu besiegen.

Im Video: BVB nach 6:1 ganz oben in der Bundesliga – Köln in der Krise

Die Rheinländer waren zuletzt immerhin als einziges deutsches Team ins Viertelfinale der Europa League eingezogen, in dem die Leverkusener nun auf den belgischen Klub Union Saint-Gilloise treffen, der Union Berlin aus dem Wettbewerb geworfen hatte.

Leverkusen gegen FC Bayern im Live-Ticker: Xabi Alonso sitzt bei der „Werkself“ auf der Trainerbank

Unter dem früheren Bayern-Star Xabi Alonso auf der Trainerbank hatten die Westdeutschen in der letzten Zeit deutlich aufsteigende Tendenz gezeigt, nachdem vor allem die erste Halbserie nicht wie vorgestellt verlaufen war. So hat Leverkusen zehn von bislang 24 Saison-Spielen verloren. Aktuell rangiert die Mannschaft (34 Punkte) auf dem neunten Rang. Ist gegen die Bayern dennoch was drin?

Verfolgen Sie das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern an diesem Sonntag ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)