Leverkusen-Ass vor Wechsel? „Denke darüber nach“ - FC Bayern als möglicher Abnehmer gehandelt

Von: Christoph Gschoßmann

Moussa Diaby (M.) spielt in dieser Saison groß auf. Verlässt er Bayer Leverkusen und kickt künftig für einen größeren Klub? © Marius Becker / picture alliance

Moussa Diaby spielt sich durch starke Leistungen in den Vordergrund - angelt sich ein Bundesliga-Konkurrent den Leverkusener Offensiv-Star?

Leverkusen/München - Moussa Diaby ist eines der Gesichter der aktuellen Saison: 16 Tore und neun Vorlagen in allen Wettbewerben sprechen für sich. Der Offensivmann von Bayer 04 Leverkusen weckt Begehrlichkeiten in ganz Europa - und wohl auch an der Säbener Straße beim FC Bayern.

Moussa Diaby Geburtstag: 07.07.1999 (22 Jahre alt) Nationalität: Frankreich Position: Linksaußen Bisherige Vereine: Paris St. Germain, FC Crotone, Bayer Leverkusen

Moussa Diaby zum FC Bayern München? Leverkusen-Star drehte in dieser Saison auf

In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Parisien sprach Diaby über einen möglichen Wechsel im Sommer. „Natürlich denke ich darüber nach, aber noch nicht zu viel. Ich konzentriere mich weiterhin auf das Ende der Saison. Im Moment ist das meine einzige Sorge“, so der 22-Jährige, der sich mit der Werkself für die Champions League qualifizieren will.

„Ich möchte alle High-Level-Matches spielen und die CL ist eines davon. Ziel ist es, sich mit Bayer für die Champions League zu qualifizieren. Ich liebe es, an Wettkämpfen mit Druck teilzunehmen“, so der Flügelstürmer.

FC Bayern: Transfer News - Spanier handeln Moussa Diaby bei den Münchnern

Bis 2025 steht Diaby in Leverkusen unter Vertrag. Nur 15 Millionen Euro zahlte Bayer im Jahr 2019 an Paris St. Germain, mittlerweile stehen ganz andere Zahlen im Raum. transfermarkt.de beziffert Diabys Marktwert auf 55 Millionen Euro, das französische Fachblatt L‘Equipe schreibt gar von 100 Millionen Euro Ablöse. „Es ist immer schön, solche Zahlen zu sehen“, so Diaby.

Seine Aufgabe sei es aber nicht, über diese zu sprechen, sondern „auf dem Platz alles zu geben, der Mannschaft zu helfen und weiterhin gute Spiele zu machen.“

Top-Klubs aus der Premier League, Bayern oder der BVB - wohin zieht es Moussa Diaby?

Und wo könnte es den vierfachen französischen Nationalspieler hinverschlagen? Sport.de schreibt von prominenten Namen, die in der Vergangenheit Interesse an Diaby gehabt hätten. Das spanische Portal nennt dabei auch die Namen des FC Bayern und Borussia Dortmund, sowie die von Manchester City, Manchester United, dem FC Liverpool, des FC Arsenal und von Newcastle United.

Eine illustre Gesellschaft von Top-Vereinen in Europa. Spielt Diaby so weiter wie bisher, wird er sich aussuchen können, wo er letztlich landet. (cg)