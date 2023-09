Kurioser Goretzka-Abgang beim Bayern-Training

Von: Florian Schimak

Leon Goretzka wäre wohl lieber in Wolfsburg als in München. Doch statt mit DFB-Team trainiert er mit den Amateuren des FC Bayern – und legt einen kuriosen Abgang hin.

München – Es sind keine einfachen Tage für Leon Goretzka. Der Mittelfeld-Star des FC Bayern München wäre aktuell nämlich viel lieber in Wolfsburg anstatt in München.

Das hat allerdings weniger etwas mit der Schönheit der Städte oder der Attraktivität der dort ansässigen Vereine zu tun. Sondern viel mehr damit, dass sich in der VW-Stadt das DFB-Team auf die vermeintlich wichtigsten Länderspiele des Jahres vorbereitet – jedoch ohne Goretzka.

Leon Goretzka Geburtsdatum: 6. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf Leon Goretzka

Bundestrainer Hansi Flick verzichtete für die Partie am Samstag (9. September) gegen Japan und kommenden Dienstag (12. September) in Dortmund gegen Frankreich auf eine Normierung des 28-Jährigen. Offenbar auch nach Rücksprache mit Thomas Tuchel. Anschließend zeigte sich Goretzka verständlicherweise enttäuscht.

Während also fast der gesamte Bayern-Kader bei den jeweiligen Nationalteams ist, muss Goretzka in der Länderspielpause mit den Amateuren an der Säbener Straße trainieren. Lediglich Bouna Sarr leisten ihm als gestandener Profi Gesellschaft.

Leon Goretzka trainiert auch am Mittwochvormittag an der Säbener Straße – als einer von zwei gestanden Bayern-Profis. © IMAGO/Mladen Lackovic

Leon Goretzka trainiert mit den Bayern-Amateuren an der Säbener Straße

Alphonso Davies fehlt überraschenderweise – wie die tz erfuhr, aus positiven persönlichen Gründen. Der Linksverteidiger befindet sich in dieser Woche in seiner Heimat Kanada. Dort hält er sich allerdings mit einem vom FC Bayern abgestimmten Trainingsplan fit.

So bitter der Rückschlag für Goretzka auch ist, hängen lässt sich der Mittelfeld-Antreiber nicht! Am Dienstag absolvierte er nach Trainingsende noch eine kleine Extra-Einheit. Auch am Mittwochvormittag mischte er munter mit.

Jamal Musiala trainiert beim FC Bayern individuell und stößt wohl bald zum DFB-Team

Auffällig dabei: Goretzka suchte die Nähe von Nachwuchstalent Aleksandar Pavlovic, machte immer wieder Späße mit dem Youngster. Pavlovic könnte in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle zukommen, da der erhoffte Transfer von Joao Palhinha bekanntlich in letzter Sekunde geplatzt war. Der 19-Jährige gebürtige Münchner ist nämlich der einzige Mittelfeldspieler im Bayern-Kader, auf den das Attribut „Holding Six“ zutrifft.

Am Mittwoch hinterließ Pavlovic beim Trainingsspiel einen auffälligen Eindruck, während Goretzka sich dort eher zurücknahm. Kurz vor Ende der Einheit tauchte dann noch Jamal Musiala auf, absolvierte auf dem Nebenplatz eine intensive, individuelle Einheit. Dem Vernehmen nach soll der 20-Jährige noch am Mittwochabend zur Nationalmannschaft stoßen.

Kurioser Abgang von Leon Goretzka beim Bayern-Training

Anders als Goretzka. Der legte allerdings nach Trainingsende einen kuriosen Abgang vom Bayern-Traininigsplatz hin: Während alle anderen Spieler zu Fuß den Weg in die Kabine zurücklegten, setzte sich der Nationalspieler a.D. in das kleine, weiße Kart, das mit Trainingsequipment bestückt ist und fuhr so über den Haupttrainingsplatz zurück in Richtung Umkleidekabine.

Seine schlechte Laune scheint Leon Goretzka also inzwischen schon wieder verarbeitet zu haben. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak