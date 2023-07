„Da werde ich richtig sauer“ – Bayerns U23-Neuzugang macht nicht mal Halt vor seiner Frau

Steve Breitkreuz bringt Kampfgeist und Erfahrung zur Reserve des FC Bayern mit. Seine neuen Teamkollegen will er in ihrer Entwicklung unterstützen.

München – Steve Breitkreuz ist der jüngste Neuzugang der Bayern-Amateure und mit 31 Jahren fortan ihr zweitältester Spieler. Seinen heranwachsenden Mitspielern will er mit seiner jahrelangen Erfahrung weiterhelfen: Er weiß, wie man sich den Traum vom Profifußball verwirklicht und sich nach schweren Verletzungen zurückkämpft.

Der 1,88 Meter große Innenverteidiger spielte in der Jugend für Hertha BSC. 2010 riss er sich im Alter von 18 Jahren das erste Mal das Kreuzband, 2011 direkt das zweite Mal. „Das war wirklich eine harte Zeit für mich, weil neben den Verletzungen auch noch der Zeitpunkt sehr schlecht war. Im ersten Männerjahr entscheidet sich meist, ob du Profi wirst oder nicht. Aber es hat mich geprägt und meine Kämpfermentalität nochmal gestärkt“, sagt er im Interview auf der FCB-Webseite.

Von der Berliner U23 über Ergebirge Aue in die 2. Bundesliga

Vier Jahre lang sammelte Breitkreuz in der Berliner Reserve Erfahrung, bevor er zum FC Erzgebirge Aue wechselte und dort den Sprung zum Profi schaffte. Die letzten sieben Jahre lief er neben Aue auch für Eintracht Braunschweig und den SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga auf.

Breitkreuz beschreibt sich selbst als ruhigen, empathischen und umsichtigen Menschen. Sobald es aber um etwas geht, kommt sein großer Ehrgeiz zum Vorschein: „Auf dem Platz kann ich nicht verlieren. Da werde ich richtig sauer. Diese Erfahrung hat meine Frau auch schon beim Kartenspielen gemacht. Deswegen spielt sie auch nicht gerne mit mir.“

In München möchte der spielstarke Verteidiger seinen Teamkameraden eine Stütze sein und sie in ihrer Entwicklung und beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Er sieht sich aber nicht als reinen Mentalcoach: „Ich will hier weiterhin regelmäßig auf dem Platz stehen.“ (Simon Jacob)