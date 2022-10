Auf zwei Raketen verzichtet Nagelsmann gegen Mainz nur ungern

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Wer steht gegen Mainz beim FC Bayern in der Startelf? Thomas Müller wird definitiv fehlen. Dafür wissen andere Offensiv-Stars zu überzeugen.

München - Der FC Bayern befindet sich in bestechender Form und empfängt am Samstag um 15:30 Uhr Mainz 05 in der Bundesliga. Nach dem ärgerlichen 2:2 in Dortmund vor knapp drei Wochen überzeugte der deutsche Rekordmeister in den folgenden fünf Pflichtspielen. Jetzt will der FCB am Samstag nachlegen. Auf der Spieltags-PK sprach Julian Nagelsmann unter anderem über die personelle Situation.

FC Bayern: Aufstellung gegen Mainz - ohne Thomas Müller und Manuel Neuer in der Bundesliga

Durch die positiven Ergebnisse in den letzten Wochen hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eigentlich keinen Grund, etwas zu verändern. Thomas Müller fehlte am Freitag aber im Training. „Er wird nicht spielen können“, so Nagelsmann auf der Spieltags-PK. Es sei wieder das „Becken“ und der 35-Jährige nimmt den Bayern-Star „jetzt mal für eine Woche raus“.

Thomas Müller Geboren: 13.09.1989 in Weilheim Offensives Mittelfeld Vertrag bis: 30.06.2024 Marktwert: 22 Millionen Euro

Auch von den Langzeitverletzten kehrt kein Spieler gegen Mainz zurück. Manuel Neuer wird gegen Mainz definitiv fehlen, auch für Inter am Dienstag ist es laut Nagelsmann vermutlich noch „zu früh“. Eventuell ist der deutsche Nationaltorwart gegen Berlin am nächsten Wochenende eine Option. Bezüglich der WM in Katar geht Nagelsmann „fest davon aus“, dass Neuer dabei sein wird.

Bayern-Jubel gehört nach einer Schwächphase wieder zum gewohnten Bild. © IMAGO/ULMER

FC-Bayern-Aufstellung: Gnabry und Choupo-Moting in bestechender Form

Doch Julian Nagelsmann sprach bei der Spieltags-PK vom FC Bayern nicht nur über fehlende Spieler. Auch die aktuellen Leistungsträger waren ein Thema, allen voran Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo Moting. „Choupo“ traf in den letzten vier Pflichtspielen in Folge, Gnabry war an sechs Toren im gleichen Zeitraum direkt beteiligt. Beide dürften gegen Mainz gesetzt sein.

Nagelsmann war dementsprechend vollen Lobes gegenüber den beiden Bayern-Stars. „Er hat eine außergewöhnliche Qualität“, so die Worte des Bayern-Trainers zu Serge Gnabry und er habe an „zwei, drei Stellschrauben gedreht“, um dessen Qualität wieder auf dem Platz zu sehen. Zudem hob Julian Nagelsmann den Charakter von Choupo-Moting hervor und meint diesbezüglich: „Das Leben belohnt dich, wenn du ein guter Typ bist“.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern - Mainz 05: Kehren Marcel Sabitzer und Benjamin Pavard in die Startelf zurück?

Alle Spieler, die gegen den FC Barcelona unter der Woche in der Startelf standen, sind auch für das Spiel des FC Bayern gegen Mainz 05 einsatzbereit. Eventuell rotiert Julian Nagelsmann auf der ein oder anderen Position aber dennoch. Möglich ist, dass Leon Goretzka eine Pause im Mittelfeld bekommt und Benjamin Pavard wieder beginnt. Der Franzose wurde in Barcelona von Mazraoui vertreten.

In der Offensive hingegen hat Julian Nagelsmann eigentlich keinen Anlass für Veränderungen. Alle Spieler vom Mittwoch sind fit und befinden sich in einer sehr guten Verfassung. Auch das Sorgenkind der letzten Wochen Sadio Mané dürfte wieder beginnen.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen Mainz 05 in der Bundesliga

Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting