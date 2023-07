Neuzugang Kim droht beim FC Bayern wochenlang auszufallen

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern hat für Wunschspieler Minjae Kim tief in die Tasche gegriffen, um seine Defensive zu stärken. Der Verteidiger könnte den Bayern jedoch länger fehlen.

München - Der FC Bayern bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Saison. Mit Minjae Kim haben die Münchner einen passenden Ersatz für Lucas Hernandez gefunden und überweisen dafür rund 50 Millionen Euro nach Neapel. Der Südkoreaner spielte beim SSC eine überragende Saison und soll jetzt mithelfen, in der Bayern-Abwehr für Stabilität zu sorgen. Der Neuzugang könnte den Bayern jedoch in wichtigen Spielen fehlen.

Minjae Kim Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre) in Tongyeong Größe: 1,90 Meter Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2028

Minjae Kim könnte Bayern einige Spiele fehlen

Grund dafür ist die Asienmeisterschaft, die vom 12. Januar bis zum 10. Februar 2024 in Katar ausgetragen wird. Kim ist ein wichtiger Bestandteil der Südkoreanischen Nationalmannschaft, die am Turnier teilnimmt. Dadurch könnte Kim, der den Spitznamen „Monster“ trägt, während des Turniers nicht für den FC Bayern zur Verfügung stehen.

Die Südkoreaner, die vom ehemaligen deutschen Nationaltrainer und kurzzeitigen Bayern-Coach Jürgen Klinsmann trainiert werden, treffen in ihrer Gruppe auf Jordanien, Malaysia und Bahrain. Das letzte Gruppenspiel steigt am 25. Januar – Kim würde beim FC Bayern also mindestens die Ligaspiele gegen Hoffenheim, Bremen und Augsburg verpassen.

Bayern-Neuzugang Minjae Kim (links) könnte den Bayern in der kommenden Saison länger fehlen, weil er mit Südkorea und Trainer Jürgen Klinsmann an der Asienmeisterschaft teilnimmt. © IMAGO / Sven Simon / IMAGO / ZUMA Wire

Wegen Asienmeisterschaft: Bayern droht langer Ausfall von Kim

Ein Ausscheiden von Südkorea in der Gruppenphase gilt jedoch als unwahrscheinlich. Neben zwei Titeln konnte Südkorea auch schon sechs Mal das Finale des Turniers erreichen – häufiger als jedes andere Nation. Sollte das auch beim kommenden Turnier gelingen, würde Kim den Bayern sogar noch länger fehlen.

Eine mögliche Finalteilnahme von Südkorea und Kim am 10. Februar würde für den FC Bayern bedeuten, dass der Verteidiger zusätzlich die Bundesliga-Spiele gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach verpasst, sowie in einem möglichen DFB-Pokal-Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen würde. Außerdem hätte Kim zusätzliche Spiele und Reisestrapazen in den Knochen.

Kim steigt ins Bayern-Training ein

Kim spielt seit 2017 für die A-Nationalmannschaft von Südkorea und bestritt bislang 49 Länderspiele. Er ist als Abwehrchef gesetzt und seine Teilnahme an der Asienmeisterschaft gilt als sehr wahrscheinlich, da es für die Auswahl von Südkorea ein wichtiges Turnier darstellt. Bei der letzten Ausgabe 2019 scheiterte Südkorea im Viertelfinale am späteren Sieger Katar. Kim erzielte im Turnierverlauf zwei Tore.

Bis dahin verbringt Bayerns neue Nummer drei die Zeit an der Säbener Straße. Trainer Thomas Tuchel lobte den 26-Jährigen im Trainingslager in höchsten Tönen: „Er hat eine herausragende Saison gespielt. Er ist groß, schnell und zuverlässig. Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat“, sagte Tuchel. Kim selbst legte einen guten Trainingsstart hin und überzeugte auch Joshua Kimmich innerhlab weniger Sekunden. (luha)